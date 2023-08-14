На форуме «Армия-2023» представят крупнокалиберную винтовку «Астарта»

На международном военно-техническом форуме «Армия-2023» представят образец новой гражданской винтовки «Астарта». Об этом в пятницу, 11 августа, сообщается в Telegram-канале холдинга «Высокоточные комплексы» (входит в госкорпорацию «Ростех»).

В сообщении говорится, что по своим тактико-техническим характеристикам «Астарта» превосходит 12,7-миллиметровую снайперскую винтовку ОСВ-96. Новая винтовка отвечает всем современным требованиям по эргономике и обладает необходимыми регулировками под антропометрические данные стрелка.

Кроме того, холдинг сообщил, что в рамках форума в многофункциональном стрелковом центре состоится статический показ более чем 40 единиц стрелково-гранатометного вооружения, а также пройдут демонстрационные стрельбы.

Помимо «Астарты» на форуме можно будет увидеть известные образцы вооружения: 9-миллиметровый пистолет ГШ-18; 9-миллиметровый пистолет-пулемет ПП-2000; 5,45-миллимпетровый автомат двухсредный специальный АДС; 30-миллиметровый автоматический гранатометный комплекс АГС-30, гранатомет магазинный ГМ-94; 12,7-миллиметровая крупнокалиберная снайперская винтовка ВКС; 12,7-миллиметровая винтовка снайперская ОСВ-96 и ряд карабинов, в том числе охотничьих.

Форум «Армия-2023» пройдет с 14 по 20 августа 2023 года на территории парка «Патриот» в подмосковной Кубинке.

Также «Рособоронэкспорт» (входит в госкорпорацию «Ростех») на форуме «Армия-2023» организует специальный показ российского вооружения. Пресс-служба компании сообщила, что экспозиция презентационного павильона разделена на тематические зоны: систем, успешно испытанных в боевых условиях, стрелковых комплексов, средств ближнего боя и боевой экипировки военнослужащих, средств связи и средств безопасности. Всего в павильоне представлено более 200 образцов.