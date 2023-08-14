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Военное обозрение

19fortyfive: США сокращают отставание в области гиперзвукового оружия

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Источник изображения: topwar.ru

Технологии, позволившие вести разработки гиперзвукового вооружения, запустили новый виток соперничества между крупнейшими державами мира, такими как Китай, Россия и США. При этом Пекин и Москва, в отличие от Вашингтона, сегодня добились ощутимых результатов в данной области.

Между тем, как пишет старший вице-президент Лексингтонского института доктор Дэниел Гур в своей статье для 19fortyfive, Штатам ни в коем случае нельзя оставаться на позиции аутсайдера в вышеупомянутой «гонке». При этом он отметил, что США уже сокращают разрыв и вскоре смогут догнать своих соперников.

Эксперт напомнил, что Китай развернул как межконтинентальную баллистическую ракету средней дальности, так и ракету, с гиперзвуковым маневрирующим блоком.

В то же время, Россия имеет межконтинентальную ракету шахтного базирования «Авангард», гиперзвуковую противокорабельную ракету «Циркон» и ракету воздушного базирования «Кинжал».

Все это, как пишет Гур, представляет для США серьезнейшую угрозу, на которую нужно реагировать.

Эксперт подчеркнул, что в этом плане у Пентагона уже есть определенные успехи. Благодаря возможностям относительно небольшого числа высокотехнологичных оборонных компаний, США сокращают отставание в области гиперзвукового оружия.

Со слов старшего вице-президента Лексингтонского института, в течение следующих нескольких лет Пентагон рассчитывает развернуть свой первый комплекс гиперзвукового оружия наземного базирования. Им станет ракета LRHW с планирующим блоком и предполагаемой дальностью действия до 3000 км.

На следующим этапе ВМС США получат гиперзвуковую ракету, разрабатываемую в рамках программы Conventional Prompt Strike. Она сможет стартовать, как с надводных кораблей, так и с АПЛ класса Virginia.

Наконец, как считает автор статьи, последними в очереди стоят ВВС США, которые через несколько лет смогут обзавестись крылатой ракетой воздушного базирования HACM.

Эксперт отметил, что американские аэрокосмические и оборонные компании продемонстрировали важнейшие технологии, требующиеся для оснащения ВС США гиперзвуковым оружием. Они также создают необходимую инженерную, испытательную и производственную инфраструктуру для перспективного вооружения.

В частности, Dynetics – дочерняя компания Leidos, разработала боевой блок C-HGB для систем LRHW и CPS. Кроме того, совместно с Kratos Dynetics она построила многофункциональный испытательный стенд для гиперзвуковых разработок с расширенными возможностями, чтобы ускорить процесс тестирования нового оружия.

При этом основным подрядчиком LRHW является Lockheed Martin. Компания успешно внедрила новую ракету All Up Round plus Canister, объединив ее с C-HGB. Кроме того, компания работает над интеграцией CPS на эсминец Zumwalt, а еще является крупным игроком в производстве гиперзвуковых ракет воздушного базирования.

Наконец, третьим крупным поставщиком технологий для гиперзвукового оружия является RTX (ранее Raytheon Technologies). Недавно ВВС США заключили контракт с командой специалистов из RTX и Northrop Grumman на разработку и испытания HACM.

Впрочем, со слов Гура, другие аэрокосмические и оборонные компании, включая Boeing, General Dynamics и L3Harris, также вносят немалый вклад в разработку гиперзвуковых систем.

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  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Россия
США
Продукция
Zumwalt
Кинжал БР
Циркон-С 3М22
Компании
Boeing
General Dynamics
Kratos Defense
Leidos
Lockheed-Martin
Northrop Grumman
Raytheon
Проекты
Virginia АПЛ
ГЗЛА
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