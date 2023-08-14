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ТАСС

Ученые МАИ разработали беспилотник для поиска дефектов промышленного оборудования

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Московский авиационный институт «МАИ» .

Устройство может работать в автономном режиме, его внедрение на производство может сделать работу мастеров по техосмотру безопаснее, рассказали в вузе

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Ученые Московского авиационного института (МАИ) создали беспилотную авиационную систему "Дефектоскоп" для обнаружения дефектов промышленного оборудования. Она будет представлена 14-20 августа на международном военно-техническом форуме "Армия-2023", сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.

"Принцип работы следующий. Оператор запускает аппарат непосредственно в производственном цеху. Дрон пролетает по всему периметру, осуществляет съемку, передачу изображения с полезной нагрузки на наземный модуль, в котором происходит обработка информации и фиксация дефектов, таких как: протечки, повышенная температура, парения, определение показаний стрелочных и цифровых приборов", - рассказал один из членов команды разработчиков Николай Бодунков, чьи слова приводятся в сообщении.

Система состоит из наземного модуля обработки информации и беспилотного аппарата с комплектом сенсоров. Беспилотник может выполнять осмотр без помощи человека за счет алгоритмов автономной навигации. Все расчеты он производит самостоятельно с применением встроенного программного обеспечения и нейронных сетей. О любых отклонениях машина передает информацию оператору в автоматическом режиме.

"Размеры аппарата невелики - 0,5х0,7 метра, при этом весит он 4 кг. Одним из очевидных преимуществ системы является возможность контроля в труднодоступных для человека местах, например, на высоте. В результате внедрение "Дефектоскопа" на производство сделает работу мастеров по техосмотру безопаснее", - уточнили в вузе.

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