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Известия.ru

Что такое проект «Луна-25» и как будет проходить экспедиция

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Источник изображения: Фото: ТАСС/Роскосмос Медиа/Наталья Бережная

Россия впервые почти за 50 лет отправила корабль к спутнику Земли

В России впервые в современной истории страны на Луну отправилась межпланетная станция, получившая название «Луна-25». Это событие открывает новую главу в освоении космоса и спутника Земли. Подробнее о том, что из себя представляет станция и как будет проходить экспедиция, — в материале «Известий».


Что такое станция «Луна-25»

«Луна-25» — российский проект по запуску автоматических аппаратов на Луну для исследования окололунного пространства и возможностей для практического использования спутника. Это первая отечественная лунная миссия. А порядковый номер 25 говорит о том, что подобный аппарат известен давно. Его разработки начались еще в советские годы. Последняя миссия состоялась в 1976 году и называлась «Луна-24». Она подтвердила предположение о наличии воды на Луне.

Однако, в отличие от предшественников, «Луна-25» (прежнее название «Луна-Глоб») — совершенно новое техническое решение. Аппарат значительно легче, чего удалось добиться благодаря более прочным и легким материалам, и обладает современными устройствами — антеннами, датчиками и двигателем, которые были разработаны и произведены в России.

С запуском новой лунной станции страна надеется укрепить конкурентную политическую позицию и вновь стать крупным игроком в области космоса.

Руководят миссией Госкорпорация «Роскосмос», Институт космических исследований РАН (ИКИ РАН) и НПО имени Лавочкина. Научный руководитель проекта — академик Лев Зеленый, главный конструктор — Павел Казмерчук.

Задачи экспедиции на Луне

Цель миссии — отработка технологии мягкой посадки космической станции в условиях лунной ночи, а также создание карты лунного ландшафта для посадки будущих аппаратов.

Еще одна задача — провести широкий комплекс исследований экзосферы Луны. Прежде всего речь идет о поиске воды, изучении пылевого и плазменного компонента лунной экзосферы и радиационной обстановки. Всё это необходимо, чтобы выяснить, есть ли возможность освоения Луны человеком в дальнейшем.

Кроме того, ученые продолжат изучение происхождения и эволюции Луны. Результаты работы российской станции помогут ответить на вопрос, действительно ли Луна была когда-то частью Земли и откололась в результате столкновения планеты с крупным небесным телом.

Как прошел запуск «Луны-25»

Старт миссии состоялся 11 августа в 02:10 (мск) с космодрома Восточный в Амурской области. На траекторию полета к земному спутнику станцию вывела ракета-носитель «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат».

Ракету со станцией вывезли на стартовый комплекс еще 8 августа. Причем ранее запуск планировался с космодрома Байконур в Казахстане. Но позднее место перенесли. Таким образом, перезагрузка российской лунной программы произошла на собственной территории.

Когда и где приземлится корабль

Как «Известиям» рассказали в Институте космических исследований, 16 августа станция выйдет на окололунную орбиту, а посадка на Луну состоится примерно 21 августа в районе лунного Южного полюса. Туда будет доставлено 30 кг груза, в том числе уникальные приборы для исследований.

Южный полюс для посадки выбран не случайно. Ученые полагают, что именно здесь содержатся летучие соединения, в составе которых может быть вода, и следы раннего развития Солнечной системы. Россия будет первой страной в мире, которая высадится на этой части Луны.

Станция будет работать там в течение одного года.

Реакция западных СМИ

На Западе запуск «Луны-25» назвали проверкой Москвы на устойчивость перед санкциями и намерением продемонстрировать, что Россия способна осуществлять такие проекты без сотрудничества с Западом. Так, по мнению издания Politico, если «Луну-25» удастся мягко посадить, то это будет огромным достижением для России. Кроме того, страна сделает большой шаг вперед в планах по строительству лунной базы совместно с Китаем к 2030-м годам.

Миссия имеет политическое значение и играет важную «психологическую роль» для Кремля, написала газета The Guardian. При этом, отмечается в статье, это мирное соревнование, в котором сравниваются «ученые и технологии разных стран».

Агентство Reuters, в свою очередь, напомнило, что прежде Европейское космическое агентство (ЕКА) планировало испытать свою навигационную камеру Pilot-D, прикрепив ее к «Луне-25», но разорвало связи с проектом после начала спецоперации РФ на Украине.

Ранее «Известия» писали, когда состоятся запуски следующих лунных миссий.

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