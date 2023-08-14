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ЦАМТО

КТРВ: высокотехнологичные новинки на МВТФ "Армия-2023"

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Модельный ряд основной продукции корпорации. Фото предоставлено КТРВ
Модельный ряд основной продукции корпорации. Фото предоставлено КТРВ.

ЦАМТО, 11 августа. Корпорация "Тактическое ракетное вооружение" (КТРВ, член МОРО "СоюзМаш России") примет участие в IX Международном военно-техническом форуме "Армия-2023". Делегацию возглавит генеральный директор Борис Обносов.

Помимо традиционной экспозиции в демоцентре Корпорации, впервые будет развернут дополнительный стенд в павильоне "В" с новейшими образцами гражданского и двойного назначения.

Линейка авиационных средств поражения в экспозиции демоцентра включает противокорабельные ракеты Х-31АД и Х-35УЭ, ракета класса "воздух-поверхность" Х-59МК. Этот ряд продолжают новинки прошлого года: ракета Х-59МК модернизированная с боевой частью двойного действия, межвидовая многоцелевая самонаводящаяся ракета малой дальности модульного построения типа Х-МД-Э и многофункциональная малозаметная высокоточная ракета Х-69.

Противорадиолокационное ракетное вооружение будет представлено высокоскоростной Х-31ПД и Х-58УШКЭ.

Посетители выставки также увидят многоцелевые боеприпасы – ракету модульного типа Х-38МЛЭ с лазерной головкой самонаведения, а также семейство "Гром-Э" – ракету "Гром-Э1" и планирующий боеприпас "Гром-Э2".

Ракеты класса "воздух-воздух" будут представлены моделями РВВ-БД (большой дальности), РВВ-СД (средней дальности), РВВ-МД (малой дальности), а также новинкой РВВ-МД2 со значительно улучшенными тактико-техническими характеристиками.

В демоцентре будут размещены образцы корректируемых авиабомб – К08БЭ, УПАБ-1500Б-Э, КАБ-500Кр, КАБ-1500Кр, КАБ–1500ЛГ-Ф-Э, КАБ-500С-Э и КАБ-250ЛГ-Э.

Корпорация продемонстрирует комплексы вооружений для защиты береговой инфраструктуры – береговые ракетные комплексы: "Бастион" с противокорабельными крылатыми ракетами "Яхонт" и "Бал-Э" с Х-35УЭ.

В классе противокорабельного и противолодочного оружия также есть новинка – универсальная малогабаритная торпеда УМТ, которая может применяться с вертолетов, самолетов и беспилотников. Она будет показана в комплексе с пусковой установкой и пультом предварительного контроля и ввода данных для стрельбы. Также можно будет увидеть глубоководную торпеду УГСТ, электрические торпеды ЭТ-1Э и ТЭ-2, а также малогабаритный противолодочный комплекс "Пакет-Э/НК", вооруженный малогабаритной противолодочной торпедой (МПТЭ) и антиторпедой (АТЭ).

Кроме того, морское оружие будет представлено малогабаритной тепловой торпедой МТТ, комплексом вооружения со скоростной подводной ракетой "Шквал-Э", авиационной противолодочной ракетой АПР-3Э, противолодочной корректируемой авиационной бомбой "Загон-1".

В состав экспозиции вошли изделия, которые могут использоваться в комплексах защиты акваторий портов и военно-морских баз: морские донные мины МДМ-1, МДМ-2 и МДМ-3, самоходный прибор гидроакустического противодействия МГ-74МЭ, самоходный подводный аппарат из состава интегрированной системы поиска и уничтожения мин "Александрит-ИСПУМ-Э".

Предприятия КТРВ представят также широкий спектр радиолокационного оборудования. Для кораблей это аппаратура системы управления корабельного ракетного комплекса "Уран-Э" и радиолокационная станция целеуказания 3Ц-25Э. В подводных лодках применяются малогабаритная РЛС КРМ-66Э и радиолокационный комплекс обнаружения надводных целей и навигации МРК-50УЭ. Наблюдение за прибрежной обстановкой с берега осуществляют радиолокационные станции "Мыс-М1Э" и "МР-10М1Э", а под водой – гидроакустическая станция "Маяк-С" и комплекс охраны "Корвет". Легководолазы для этих же целей могут использовать индивидуальный буксировщик пловца "Коралл" или малогабаритный подводный аппарат МПА.

В исторической зоне демоцентра размещены легендарные образцы авиационного, торпедного и минного вооружения, которые до сих пор находятся на вооружении не одного десятка стран.

Кроме продукции военного назначения, КТРВ представит широкий спектр продукции гражданского и двойного назначения. Это наукоемкие изделия для авиации, судоходства, железнодорожного и автотранспорта, медицины, топливно-энергетической, металлургической и химической промышленности.

Новинками форума будут космический аппарат "Кондор-ФКА" и перспективный спутник мини-класса "Diamond-X", ультрабыстрая электрозарядная станция ЭЗС-300 для электробусов, более двух десятков типоразмеров литий-ионных аккумуляторов, многофункциональная электроплатформа для ЖКХ HARD-E, тренажер "Парашютист", а также макет реверсивного устройства перспективной двигательной установки ПД-8.

В ходе работы форума запланирована насыщенная деловая программа, в том числе с участием зарубежных делегаций, презентации продукции с использованием современных мультимедийных технологий.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте АО "Корпорация "Тактическое ракетное вооружение".

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