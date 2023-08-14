Кадыров объяснил, почему в мирных переговорах с Киевом нет никакого смысла

Кадыров: России не нужны мирные переговоры, она выигрывает по всем фронтам
МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. России не нужны переговоры для урегулирования конфликта с Украиной, поскольку она и так выигрывает по всем фронтам, написал глава Чечни Рамзан Кадыров в Telegram-канале.
По его мнению, в переговорах заинтересована сторона, которая осознает, что находится в бедственном положении — Москва не из этого числа. При этом инициаторы разговоров о мирном урегулировании пытаются выиграть время, ошибочно полагая, что Киев сможет переломить ход спецоперации.
В то же время западные страны, которые ввели санкции против России, сами оказались на грани экономического коллапса. Москве же удалось нарастить темпы производства, обогатить внутренний рынок и улучшить условия для ведения малого и среднего бизнеса.
"Это свидетельствует о том, что санкции не вызвали ожидаемую разрушительную реакцию", — отметил Кадыров.
Кроме того, как уточнил глава Чечни, благодаря стараниям недружественных стран Россия смогла модернизировать экономику.