РФ официально уведомила генсека ООН о ядерных источниках энергии на борту "Луны-25"

Как сообщили в МИД России, страна выполнила свои международные обязательства

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Россия в установленном порядке уведомила генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша о ядерных источниках энергии на борту автоматической станции "Луна-25". Об этом говорится в сообщении МИД РФ.

"Руководствуясь положениями российского законодательства, наша страна выполнила свои международные обязательства по уведомлению в установленном порядке генерального секретаря ООН о ядерных источниках энергии на борту "Луны-25", - сообщили в дипведомстве.

В МИД РФ напомнили, что ранее 11 августа стартовавшая с космодрома Восточный ракета-носитель "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат" вывела на околоземную орбиту автоматическую станцию "Луна-25".

"Первой в современной истории России лунной станции предстоит совершить посадку в районе Южного полюса Луны со сложным рельефом местности и провести длительные научные исследования, - отметили в МИД РФ. - Миссия призвана положить начало освоению Россией естественного спутника Земли".