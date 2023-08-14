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ЦАМТО

ОСК представит рекордное количество проектов на форуме "Армия-2023"

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Рабочие "Объединенной судостроительной корпорации"
Рабочие "Объединенной судостроительной корпорации".
Источник изображения: © РИА Новости / Алексей Даничев

ЦАМТО, 11 августа. Новые модели и натурные образцы как военных, так и гражданских проектов представит Объединенная судостроительная корпорация на Международном военно-техническом форуме "Армия-2023".

Впервые 17 проектов ОСК будут представлены на стенде корпорации "Диверсификация" в павильоне "С".

Также на стенде корпорации в павильоне "С" участники и гости форума смогут увидеть малую подводную лодку "П-750Б" ("Сервал"), обновленные проекты многоцелевого фрегат проекта 22356 и патрульного корабля проекта 22160, подводный комплекс автономной сейсморазведки, речной катамаран HSC-150, грузопассажирский паром проекта PV22 и другие проекты. Впервые будут представлены автономный необитаемый подводный аппарат "Аргус" и пассажирское судно "Иния".

Традиционно ОСК широко представлена на мероприятиях форума "Армия", и текущий год не станет исключением.

В составе делегации Объединенной судостроительной корпорации под руководством главы корпорации Алексея Рахманова в форуме примут участие представители 14 обществ Группы ОСК: СЗ "Северная верфь", Невское ПКБ, Северное ПКБ, ЦКБ МТ "Рубин", Адмиралтейские верфи, ПО "Севмаш", ЦМКБ "Алмаз", ЦС "Звездочка", СНСЗ, СПМБМ "Малахит", ССЗ "Вымпел", СЗ "Море", Хабаровский судостроительный завод, ПСЗ "Янтарь".

Деловая программа включает в себя проведение встреч и переговоров с потенциальными заказчиками и партнерами, подписание ряда соглашений, участие в тематических сессиях, круглых столах. В рамках конгресса "Диверсификация" состоится заседание Экспертного совета по судостроительной промышленности и морской технике при Комитете Государственной Думы по промышленности и торговле.

В Демонстрационном центре ОСК участники и гости форума смогут увидеть модели как перспективных, так и уже существующих проектов военных кораблей и подводных лодок.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте АО "ОСК".

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Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Компании
Адмиралтейские верфи
ОСК
Северная верфь
Севмаш
СНСЗ
СПКБ
Проекты
22160
22356
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