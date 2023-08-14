Предприятие Роскосмоса покажет на "Армии-2023" макет двигателя для ракеты "Амур-СПГ"

На первой ступени ракеты планируют разместить пять таких двигателей. Их можно будет использовать до 10 раз, а номинальная тяга предполагается на уровне 100 тонн, сообщили в госкорпорации

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Конструкторское бюро химавтоматики (КХБА, входит в Роскосмос) представит на международном военно-техническом форуме "Армия-2023" макет кислородно-метанового двигателя возвращаемой первой ступени перспективной многоразовой ракеты-носителя "Амур". Об этом сообщили в госкорпорации.

"Конструкторское бюро химавтоматики <…> в объединенной экспозиции предприятий госкорпорации "Роскосмос" на международном военно-техническом форуме "Армия-2023" представит макет нового кислородно-метанового двигателя РД-0169А для перспективной многоразовой ракеты-носителя "Амур", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на первой ступени ракеты планируется разместить пять таких двигателей. Их можно будет использовать до 10 раз, а номинальная тяга предполагается на уровне 100 тонн. Как подчеркнули в госкорпорации, уже ведутся работы по изготовлению первого экземпляра, за которыми последуют наземные автономные испытания.

Роскосмос и РКЦ "Прогресс" в октябре 2020 года подписали контракт на разработку эскизного проекта космического ракетного комплекса с первой российской многоразовой ракетой на метане "Амур". Ракета получит возвращаемую первую ступень и будет запускаться с космодрома Восточный в Амурской области. 10 марта 2023 года госкорпорация объявила о продолжении разработки многоразовой метановой ракеты-носителя "Амур-СПГ", техническое проектирование планируется до 2024 года.

Международный военно-технический форум "Армия-2023" пройдет с 14 по 20 августа в конгрессно-выставочном центре "Патриот", на полигоне Алабино и аэродроме Кубинка. ТАСС - стратегический медиапартнер.