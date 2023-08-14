Войти
Военное обозрение

Британские эксперты пришли к выводу, что Россия использует дроны-камикадзе «Герань-2» собственного производства

623
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Россия локализовала производство дронов-камикадзе, российская армия использует собственную версию беспилотника под названием "Герань-2", а не поставляемые Ираном Shahed-136. К такому выводу пришли эксперты из британской организации Conflict Armament Research, которая отслеживает поставки обычных вооружений, боеприпасов и связанных с ними военных материалов в районы, затронутые конфликтом.

В Британии изучили обломки применяемых на Украине дронов-камикадзе и пришли к выводу, что это российская версия иранских беспилотников, произведенная в России и с применением российских комплектующих. Это удар по киевскому режиму и различным украинским "экспертам", которые с пеной у рта доказывали, что Россия не умеет делать беспилотники, а применяемые ей дроны-камикадзе поставляются Ираном.

Как установили в Conflict Armament Research, российская "Герань-2" в общих чертах напоминает иранский Shahed-136, но более проста в изготовлении и унифицирована с другими российскими дронами. В частности, российские производители используют другое стекловолокно, отличное от иранского, блок спутниковой навигации основан на российском приемнике "Комета", который также используется в БПЛА "Орлан" и "Форпост", а четыре основные антенны расположены внутри корпуса, тогда как у Shahed-136 они вынесены наружу. Кроме того отличаются блоки управления полетом и стартерные блоки.

При этом в конструкции присутствуют элементы производства других стран, включая США и Швейцарию, а вот иранских, как бы этого не желали в Киеве, обнаружено не было. Впрочем, это ничего не изменит, на Украине по-прежнему будут утверждать, что российских "Гераней" не существует, это все иранские Shahed-136.

Ранее в Киеве заявляли, что Россия использует дроны-камикадзе иранской сборки, которые поставляются Тегераном по Каспийскому морю. В Иране, в свою очередь, все обвинения отрицали заявляя, что не занимаются поставками дронов российской армии.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Иран
Россия
США
Украина
Швейцария
Проекты
БПЛА
Похожие новости
08.12.2020
Векторы НАТО, традиционные и не очень
29.05.2019
Вооруженный против Индии
30.01.2019
От советских "Рамзесов" до российских "Мистралей"
14.05.2014
Новый старый мир
24.02.2014
Азербайджан пополняет пороховую бочку
19.02.2013
Рейтинг экспортеров вооружений в страны Ближнего Востока возглавляют США, Россия и Франция
21.09.2012
Страны Северной и Северо-Восточной Африки в структуре мирового экспорта/импорта вооружений
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 14.08 20:03
Водка казино - VODKA CASINO
  • 14.08 19:53
  • 54182
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 14.08 19:44
  • 9
Названа особенность новой лунной миссии России
  • 14.08 19:34
  • 6
В США заявили об ошеломляющих результатах Су-35 на Украине
  • 14.08 19:06
  • 382
Стоящая на вооружении российской армии бронетехника отлично себя проявляет, нужды в переходе на новое поколение нет - Борисов
  • 14.08 17:14
  • 2611
Как насчёт юмористического раздела?
  • 14.08 16:43
  • 1
В КВЦ "Патриот" начинает свою работу Международный военно-технический форум "Армия-2023"
  • 14.08 16:37
  • 0
Очередной признак подготовки Польши к ведению войны
  • 14.08 03:34
  • 7
ВНИИ "Сигнал" предложил оснащать "Солнцепеки" сохраняющей жизнь экипажа системой
  • 14.08 00:41
  • 36
В Екатеринбурге создадут новый самолет для замены чешских L-410
  • 13.08 23:03
  • 8
Эксперты оценили БМП «Манул» с 57-мм пушкой в качестве средства для противодействия форсированию противником водных преград
  • 13.08 22:45
  • 10
Какое оружие Ким Чен Ын может дать России
  • 13.08 20:10
  • 37
Путин призвал российских авиастроителей занять освободившуюся в РФ нишу
  • 11.08 14:06
  • 0
У поляков все готово к проведению стратегической наступательной операции
  • 11.08 11:18
  • 0
Выборы в Польше могут стать самыми НЕдемократическими в истории Европы