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Россия локализовала производство дронов-камикадзе, российская армия использует собственную версию беспилотника под названием "Герань-2", а не поставляемые Ираном Shahed-136. К такому выводу пришли эксперты из британской организации Conflict Armament Research, которая отслеживает поставки обычных вооружений, боеприпасов и связанных с ними военных материалов в районы, затронутые конфликтом.

В Британии изучили обломки применяемых на Украине дронов-камикадзе и пришли к выводу, что это российская версия иранских беспилотников, произведенная в России и с применением российских комплектующих. Это удар по киевскому режиму и различным украинским "экспертам", которые с пеной у рта доказывали, что Россия не умеет делать беспилотники, а применяемые ей дроны-камикадзе поставляются Ираном.

Как установили в Conflict Armament Research, российская "Герань-2" в общих чертах напоминает иранский Shahed-136, но более проста в изготовлении и унифицирована с другими российскими дронами. В частности, российские производители используют другое стекловолокно, отличное от иранского, блок спутниковой навигации основан на российском приемнике "Комета", который также используется в БПЛА "Орлан" и "Форпост", а четыре основные антенны расположены внутри корпуса, тогда как у Shahed-136 они вынесены наружу. Кроме того отличаются блоки управления полетом и стартерные блоки.

При этом в конструкции присутствуют элементы производства других стран, включая США и Швейцарию, а вот иранских, как бы этого не желали в Киеве, обнаружено не было. Впрочем, это ничего не изменит, на Украине по-прежнему будут утверждать, что российских "Гераней" не существует, это все иранские Shahed-136.

Ранее в Киеве заявляли, что Россия использует дроны-камикадзе иранской сборки, которые поставляются Тегераном по Каспийскому морю. В Иране, в свою очередь, все обвинения отрицали заявляя, что не занимаются поставками дронов российской армии.