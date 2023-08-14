Власти Индии запретили производителям военных БЛА использовать китайские комплектующие

ЦАМТО, 11 августа. По информации источников агентства Reuters в госструктурах и оборонных предприятиях Индии, в течение последних месяцев власти страны запретили национальным производителям военных БЛА использовать произведенные в Китае компоненты из-за потенциального наличия уязвимостей в системах безопасности.

Меры предприняты на фоне роста напряженности между обладающими ядерным оружием странами-соседями, а также реализации Нью-Дели проектов модернизации вооруженных сил, предусматривающих расширение применения БЛА и других беспилотных платформ.

Поскольку развивающаяся индийская промышленность стремится удовлетворить растущие потребности Вооруженных сил, руководство служб безопасности Индии высказало обеспокоенность тем, что процессы получения разведывательных данных могут быть скомпрометированы из-за использования средств связи, камер, программного обеспечения китайского производства.

Подход властей Индии, о котором сообщило агентство Reuters, дополняют поэтапные ограничения на импорт разведывательных БЛА с 2020 года, которые реализуются посредством внесения новых требований в тендерную документацию.

Так, на двух встречах в феврале и марте при обсуждении тендеров на поставку БЛА представители ВС Индии заявили потенциальным участникам торгов, что применение оборудования или компонентов из "стран, имеющих сухопутные границы с Индией, неприемлемо по соображениям безопасности".

В одном из тендерных документов было указано, что такие подсистемы имеют "лазейки в системе безопасности", которые ставят под угрозу важные данные. Поэтому требовалось, чтобы поставщики раскрывали происхождение применяемых компонентов.

Высокопоставленный представитель Министерства обороны Индии сообщил Reuters, что ссылка на "соседние страны" фактически означает Китай, от которого индийская промышленность зависима, несмотря на опасения.

Возглавляемое Нарендрой Моди правительство стремится нарастить возможности индийских БЛА в целях противодействия возникающим угрозам, в том числе со стороны Китая. В бюджете 2023/24 ф.г. Индия выделила 1,6 трлн. рупий (19,77 млрд. долл.) на модернизацию Вооруженных сил, 75% из которых зарезервировано для национальной промышленности.

Запрет применения компонентов китайского производства, по оценкам экспертов, повысит стоимость производства военных БЛА, вынудив производителей закупать компоненты из других источников, и увеличит сроки их разработки.

Самир Джоши, являющийся основателем базирующейся в Бангалоре компании-поставщика малоразмерных БЛА для Вооруженных сил Индии NewSpace Research and Technologies, заявил, что сейчас 70% товаров в цепочке поставок производятся в Китае. Таким образом, даже если вести переговоры, к примеру, с польским поставщиком, он все равно будет использовать компоненты, произведенные в Китае. Переход на "некитайские" комплектующие резко увеличит затраты, что вынудит некоторых производителей для сохранения прибыли просто изменять маркировку импортированных из Китая систем.

В настоящее время из-за нехватки собственных ноу-хау Индия полагается на иностранных производителей компонентов и целых систем БЛА. Так, программа разработки разведывательного БЛА Tapas класса MALE отстает от графика, как минимум, на полдесятилетия. Платформа соответствует большинству требований, но нуждается в дальнейшей доработке, чтобы обеспечить требуемую ВС Индии высоту полета в 30 тыс. футов и продолжительность в 24 часа. Одной из основных проблем в данном случае является отсутствие двигателей. Также ведется разработка БЛА класса HALE, но оба проекта далеки от завершения. Для заполнения пробелов в июне Министерство обороны одобрило закупку 31 БЛА MQ-9B в США на сумму более 3 млрд. долл.

Конгресс США в 2019 году также запретил Пентагону покупать или использовать БЛА и компоненты, произведенные в Китае. Власти и предприятия ОПК США, безусловно, будут приветствовать переориентацию индийской промышленности на американские комплектующие, однако возникают вопросы, сколько будут стоить данные БЛА и не попадет ли Индия в новую зависимость.

Примечание ЦАМТО:

Запрет импорта китайских комплектующих можно расценивать не только как стремление обезопасить себя от утечки секретных данных, но и как сигнал для стран Запада и, прежде всего США, о наличии альтернативной площадки для переноса промпроизводства из Китая.