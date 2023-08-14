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ТАСС

Выведенный из эксплуатации танк Т-72 могут модернизировать до БМПТ "Терминатор"

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Т-72
Т-72.
Источник изображения: Пресс-служба "Уралвагонзавода"

В "Уралвагонзаводе" уточнили, что этот вариант боевой машины поддержки танков до сих пор не имеет аналогов в отечественном и зарубежном танкостроении по сочетанию огневой мощи и защищенности

ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 августа. /ТАСС/. "Уралвагонзавод" (УВЗ, входит в Ростех) представит вариант боевой машины поддержки танков (БМПТ) "Терминатор", который позволяет модернизировать выводимые из эксплуатации танки Т-72 на форуме "Армия-2023", сообщили ТАСС в пресс-службе концерна.

"На форуме "Армия-2023" будет представлен вариант боевой машины поддержки танков на базе танка Т-72, который позволяет модернизировать выводимые из эксплуатации "семьдесятдвойки" до боевой машины, обладающей новыми характеристиками и функциями практически на уровне БМПТ. Это актуально для всех стран, на вооружении которых стоят танки Т-72, а это более 50 государств", - сообщили в пресс-службе.

Там уточнили, что БМПТ, разработанная предприятием, до сих пор не имеет аналогов в отечественном и зарубежном танкостроении по сочетанию огневой мощи и защищенности. "Для решения боевых задач в условиях современного боя, в том числе в конфликтах низкой интенсивности и в городских сражениях, служит боевая машина поддержки танков БМПТ. Для уничтожения танкоопасной живой силы противника в нее заложен большой боекомплект, в том числе с осколочными снарядами. А большие углы наведения автоматических пушек изделия позволяют поражать цели на верхних этажах зданий и низколетящие воздушные цели типа беспилотных летательных аппаратов", - пояснили на УВЗ.

Танк Т-72 7 августа 2023 года отметил 50-летний юбилей, это самый массовый танк в мире в классе основных боевых танков. На базе танка созданы и поставлены на серийное производство тяжелая огнеметная система ТОС-1 "Буратино", ТОС-1А "Солнцепек", бронированная ремонтно-эвакуационная машина БРЭМ-1, инженерная машина разграждения ИМР-2 и мостоукладчик МТУ-72.

Другие экспонаты

Среди других экспонатов на стенде концерна представлен натурный образец универсальной бронированной инженерной машины УБИМ, которая совмещает в себе возможности сразу трех инженерных машин - бронированной ремонтно-эвакуационной, инженерной машины разграждения и бронированной машины разминирования. Машина предназначена для обеспечения продвижения войск и выполнения инженерных работ в условиях огневого воздействия противника, в том числе в условиях радиоактивного заражения местности.

"УБИМ обеспечивает прокладывание колонных путей и укладку дорожных покрытий, проходы в каменных и лесных завалах, засыпку рвов, воронок и других препятствий, устройство съездов и выездов в крутостях берегов рек и оврагов высотой до 6 м, валку деревьев, корчевку пней, прокладывание путей по снежной целине с глубиной снежного покрова до 1,2 м и ряд других работ", - сообщили в пресс-службе.

Как пояснили там, для выполнения работ машина оснащена универсальным бульдозерным оборудованием с изменяемым положением крыльев отвала, сменным рабочим оборудованием - гидравлическим молотом, устанавливаемым вместо экскаваторного ковша, тяговой и вспомогательной лебедками, а также комплектом средств для преодоления минно-взрывных заграждений. "На УБИМ также установлен дистанционно управляемый боевой модуль с 12,7 мм пулеметом и прицелом, включающим телевизионный, тепловизионный каналы, лазерный дальномер", - рассказали в пресс-службе.

Кроме того, УВЗ покажет танк Т-14 "Армата", также различные модификации танков Т-72 и Т-90, которые сегодня стоят на вооружении российской армии и нескольких десятков других государств мира, можно будет увидеть в других экспозициях форума "Армия-2023". 

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