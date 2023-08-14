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ЦАМТО

На Ладожском озере провели испытания новой торпеды

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Концерн «Морское подводное оружие – Гидроприбор»
Концерн «Морское подводное оружие – Гидроприбор» (г.Санкт-Петербург»).
Источник изображения: www.missiles.ru

ЦАМТО, 11 августа. Концерн "Морское подводное оружие – Гидроприбор" провел предварительные испытания универсальной малогабаритной торпеды (УМТ) на Ладожском озере.

Конструкторы и инженеры смогли убедиться, что алгоритм работы УМТ соответствует заданным параметрам, а само изделие отвечает всем необходимым требованиям. Результаты опытных пусков свидетельствуют о новом витке в развитии современного морского подводного оружия.

Универсальная малогабаритная торпеда имеет перспективный калибр 220 мм, сравнительно небольшой вес – около 100 кг и длину порядка двух метров, благодаря чему ее можно размещать не только на больших военных кораблях и подводных лодках, но и на катерах, вертолетах, беспилотных летательных аппаратах и необорудованных судах (торпеда может поставляться в комплекте с пусковой установкой и пультом ввода данных для организации стрельбы). УМТ обладает высокой точностью и надежностью. По словам конструкторов, новая разработка имеет большой потенциал при применении в различных военно-морских операциях.

Во время полигонных испытаний на Ладоге инженеры проверяли важнейшие аспекты, включая выход торпеды из пусковой установки, скорость и дальность ее движения, точность попадания в цель, срабатывание спасательного механизма.

"Для данного вида изделий существует несколько этапов испытаний, – рассказал начальник отдела испытаний концерна Владимир Безручко. – Во-первых, пуски торпеды по "чистой" воде, чтобы она "научилась" выходить из торпедного аппарата, держать глубину и курс. После этапа ходовых испытаний следуют более сложные испытания для отработки аппаратуры самонаведения торпеды. А уже затем организуются комплексные испытания по реальным целям. Сегодняшние испытания на Ладоге показали, что изделие стартует с технологического оборудования и успешно проходит заданную дистанцию".

Объемы проведенных испытаний и результаты тестовых пусков на Ладожском озере служат верным показателем того, что торпеда нового перспективного калибра готова к производству. Создатели УМТ рассчитывают на дальнейшее развитие проекта и внедрение изделия во флоты разных стран. Это станет надежным вкладом в безопасность и защиту морских территорий. Впервые УМТ представили на МВМС-2023. После премьеры в Кронштадте новое изделие покажут на МВТФ "Армия-2023".

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте АО "Корпорация "Тактическое ракетное вооружение".

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