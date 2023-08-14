Войти
Известия.ru

СК сообщил о получении Украиной боеприпасов еще до начала СВО

583
0
0
Источник изображения: Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Volodymyr Tarasov

СК РФ: Украина получила вооружение и боеприпасы от 20 государств до начала СВО

Украина еще до начала СВО получила вооружение и боеприпасы от 20 государств, в том числе 16 членов НАТО. Об этом 11 августа сообщает председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин на оперативном совещании в Херсонской области.

«Согласно материалам следствия, поставки вооружения киевскому режиму начались с 2014 года. До начала специальной военной операции вооружение и боеприпасы получены от 20 государств, из которых 16 — члены НАТО. Установлено, что после начала СВО зафиксировано значительное наращивание объема таких поставок и увеличение числа стран-поставщиков», — приводит его слова https://sledcom.ru/press/events/item/1816282/сайт ведомства.

Также отмечается, что Украине стало передаваться вооружение с более высокими поражающими свойствами и большим радиусом действия, к примеру, противотанковые и переносные зенитные ракетные комплексы, артиллерийские установки, гаубицы, РСЗО, бронированные машины, танки, вертолеты, БПЛА, подводные и надводные дроны.

Сообщается также и о продолжении работы по определению лиц, виновных в совершении преступлений против мира и безопасности человечества. С марта 2016 года по август 2019 года по факту обстрелов гражданских населенных пунктов Луганской и Донецкой народных республик было заочно предъявлено обвинение командующему сухопутными войсками Вооруженных сил Украины Сергею Попко. По данным следствия, из-за его действий получили ранения и погибли свыше 180 человек, были разрушены более 370 объектов гражданской и критически важной инфраструктуры Донбасса.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне проводимой с 24 февраля 2022 года спецоперации РФ по защите Донбасса, решение о которой принято после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Проекты
NATO
БПЛА
Похожие новости
07.06.2023
Современная артиллерия России улучшила контрбатарейную борьбу
02.06.2023
Россия снова расколола западное единство
12.12.2022
"Ситуация изменилась". Пентагон больше не запрещает ВСУ атаковать цели в России
25.08.2021
Черноморский патруль: «Виктор Великий» отправится в Севастополь
12.04.2021
Учениям свет: в России началась масштабная военная проверка
01.07.2020
Страна (Украина): хотят ли русские воды. Почему украинские чиновники и генералы США заявляют о грядущем вторжении России
31.10.2014
Максим Глущенко: "Минобороны под видом излишка пыталось продать комплексы "Бук", беспилотники и полевые кухни"
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 14.08 20:03
Водка казино - VODKA CASINO
  • 14.08 19:53
  • 54182
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 14.08 19:44
  • 9
Названа особенность новой лунной миссии России
  • 14.08 19:34
  • 6
В США заявили об ошеломляющих результатах Су-35 на Украине
  • 14.08 19:06
  • 382
Стоящая на вооружении российской армии бронетехника отлично себя проявляет, нужды в переходе на новое поколение нет - Борисов
  • 14.08 17:14
  • 2611
Как насчёт юмористического раздела?
  • 14.08 16:43
  • 1
В КВЦ "Патриот" начинает свою работу Международный военно-технический форум "Армия-2023"
  • 14.08 16:37
  • 0
Очередной признак подготовки Польши к ведению войны
  • 14.08 03:34
  • 7
ВНИИ "Сигнал" предложил оснащать "Солнцепеки" сохраняющей жизнь экипажа системой
  • 14.08 00:41
  • 36
В Екатеринбурге создадут новый самолет для замены чешских L-410
  • 13.08 23:03
  • 8
Эксперты оценили БМП «Манул» с 57-мм пушкой в качестве средства для противодействия форсированию противником водных преград
  • 13.08 22:45
  • 10
Какое оружие Ким Чен Ын может дать России
  • 13.08 20:10
  • 37
Путин призвал российских авиастроителей занять освободившуюся в РФ нишу
  • 11.08 14:06
  • 0
У поляков все готово к проведению стратегической наступательной операции
  • 11.08 11:18
  • 0
Выборы в Польше могут стать самыми НЕдемократическими в истории Европы