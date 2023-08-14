СК сообщил о получении Украиной боеприпасов еще до начала СВО

СК РФ: Украина получила вооружение и боеприпасы от 20 государств до начала СВО

Украина еще до начала СВО получила вооружение и боеприпасы от 20 государств, в том числе 16 членов НАТО. Об этом 11 августа сообщает председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин на оперативном совещании в Херсонской области.

«Согласно материалам следствия, поставки вооружения киевскому режиму начались с 2014 года. До начала специальной военной операции вооружение и боеприпасы получены от 20 государств, из которых 16 — члены НАТО. Установлено, что после начала СВО зафиксировано значительное наращивание объема таких поставок и увеличение числа стран-поставщиков», — приводит его слова https://sledcom.ru/press/events/item/1816282/сайт ведомства.

Также отмечается, что Украине стало передаваться вооружение с более высокими поражающими свойствами и большим радиусом действия, к примеру, противотанковые и переносные зенитные ракетные комплексы, артиллерийские установки, гаубицы, РСЗО, бронированные машины, танки, вертолеты, БПЛА, подводные и надводные дроны.

Сообщается также и о продолжении работы по определению лиц, виновных в совершении преступлений против мира и безопасности человечества. С марта 2016 года по август 2019 года по факту обстрелов гражданских населенных пунктов Луганской и Донецкой народных республик было заочно предъявлено обвинение командующему сухопутными войсками Вооруженных сил Украины Сергею Попко. По данным следствия, из-за его действий получили ранения и погибли свыше 180 человек, были разрушены более 370 объектов гражданской и критически важной инфраструктуры Донбасса.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне проводимой с 24 февраля 2022 года спецоперации РФ по защите Донбасса, решение о которой принято после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.