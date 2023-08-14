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ЦАМТО

"Росэлектроника" представит более 400 разработок на форуме "Армия-2023"

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Продукция холдинга «Росэлектроника»
Продукция холдинга «Росэлектроника».
Источник изображения: Росэлектроника

ЦАМТО, 11 августа. Холдинг "Росэлектроника" Госкорпорации Ростех представит более 400 разработок в области военной техники и гражданской продукции на Международном военно-техническом форуме "Армия-2023".

На выставке будут демонстрироваться натурные образцы комплексов противодействия беспилотникам, средства связи для флота, авиации и сухопутных войск, автоматизированные системы управления для вооруженных сил, а также широкая линейка вычислительной техники, мобильные приложения и образцы перспективной ЭКБ.

В рамках экспозиции будет продемонстрирована работающая модель ИТ-инфраструктуры организации. Она объединит новейшие образцы телекоммуникационного и серверного оборудования, автоматизированных рабочих мест и программных продуктов, разработанных предприятиями "Росэлектроники". Работу стенда обеспечит сервер с жидкостным охлаждением производства Научно-исследовательского центра электронной вычислительной техники (НИЦЭВТ). Он может комплектоваться твердотельными накопителями емкостью до 10 Тб или дисковыми емкостью до 80 Тб, а также интегрироваться с высокоскоростной коммуникационной сетью "Ангара". К серверу будут подключены сервисные и граничный маршрутизаторы, KVM коммутатор, а также устройства для межсетевого экранирования и организации виртуальных частных сетей. Помимо оборудования, формирующего сервисы, на стенде будут представлены решения для пользователей – от тонких клиентов и АРМов до телефонов и камер.

Научно-исследовательский центр электронной вычислительной техники представит промышленный защищенный ноутбук для работы в экстремальных климатических условиях и агрессивных средах. Устройство выдерживает удар с ускорением до 100g.

Пензенский научно-исследовательский электротехнический институт (ПНИИЭИ)

впервые покажет защищенные мессенджеры для гаджетов под управлением ОС "Аврора" и Android, а также приложение "Биосейф" для хранения на мобильном устройстве личной информации в зашифрованном виде.

На стенде "Росэлектроники" будет демонстрироваться широкая линейка связного оборудования гражданского и военного назначения. В частности, будут показаны цифровые профессиональные DMR-станции Концерна "Созвездие", а также УКВ радиостанции для обеспечения связи в тактическом звене: возимая Р-168-25УЕ-2 производства АО "Электросигнал" и портативная Р-168-0,5(М)Е производства Рязанского радиозавода.

Научно-производственное предприятие "Полет" продемонстрирует оборудование связи для авиации, в том числе наземный комплекс воздушной связи НКВС-27. Аппаратура предназначена для обмена данными и командно-информационного взаимодействия наземных пунктов управления с летательными аппаратами по радиоканалам речевой связи.

Научно-производственное предприятие "Салют" представит образец монокристаллического кремния с удельным электрическим сопротивлением более 1000 Ом-сантиметров, созданного полностью из российских материалов. Технология позволяет импортозаместить поставки иностранного сырья, которое использовалось для производства кремниевых пластин для электронных силовых приборов.

"В этом году количество экспонатов, которые демонстрируют на форуме "Армия" предприятия "Росэлектроники", выросло более чем в полтора раза. При этом почти половина из них – новинки, представляемые широкой публике впервые. И речь идет не только о военной технике, производство которой холдинг кратно нарастил в связи с возросшим гособоронзаказом. Специалистами холдинга разработаны и выведены на рынок высокотехнологичные гражданские продукты в области противодействия беспилотникам, телекоммуникаций, связи, медицины, электронно-компонентной базы. В ходе форума будут подписаны ряд соглашений с партнерами и проведены переговоры по вопросам поставок изделий заказчикам", – рассказали в "Росэлектронике".

Международный военно-технический форум "Армия-2023" пройдет 14-20 августа в КВЦ "Патриот". Выставочная экспозиция холдинга "Росэлектроника" располагается в павильоне B на стенде 2С6

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте холдинга "Росэлектроника".

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  • В новости упоминаются
Продукция
Ангара
НКВС-27
Компании
Ростех
Росэлектроника
Проекты
БПЛА
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