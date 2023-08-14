На Западе дали свою оценку экспорта вооружений Китая в 2022 году

ЦАМТО, 11 августа. Британское издание Jane’s Defence Weekly опубликовало статистику военного экспорта Китая за 2022 финансовый год. Согласно данным издания, китайский оборонный экспорт в 2022 году достиг 10-летнего максимума и составил 3,24 млрд. долл.

Издание ссылается на "недавно полученные данные", согласно которым стоимость экспортных поставок Китаем новых ВиВТ и услуг по техническому обслуживанию ранее поставленных вооружений в 2022 достигла 3,24 млрд. долл., что почти на 2% больше, чем показатель в 2021 году (3,19 млрд. долл.).

При этом издание утверждает, что в ближайшей перспективе экспорт ВиВТ Китая значительно сократится из-за потери заказов (прим.ЦАМТО: статья британского издания как обычно предвзятая как в отношении России, так и Китая, и преследует своей целью создать у потенциальных покупателей в рамках проводимых тендеров иллюзию превосходства западного оружия на фоне низких показателей конкурентов).

Издание утверждает, что доля Китая на мировом оружейном рынке может значительно сократиться в ближайшее десятилетие. Это снижение связано с растущими рисками и вызовами для Китая на мировых рынках. Главные среди них: растущее количество сообщений о дефектах экспортной китайской оборонной продукции и растущая экспортная зависимость Китая от Пакистана, который на сегодняшний день является крупнейшим покупателем китайских вооружений. По мнению Jane’s , объем оборонного экспорта Китая сократится на 12% уже в 2023 году.

Согласно данным Janes Defence Weekly, в 2013 году стоимость оборонного экспорта Китая составила 1,8 млрд. долл. С 2013 по 2022 гг. стоимостной объем экспортных продаж колебался, но совокупный годовой темп роста поставок в среднем составлял 4%. Общая стоимость китайского оборонного экспорта в 2013-2022 годах составила 25,3 млрд. долл. При этом на Пакистан пришлось 45% стоимости оборонного экспорта Китая за этот 10-летний период.

Согласно базе данных ЦАМТО, в 2022 году Китай продал только стандартизированной оборонной продукции (ЦАМТО ведет учет по давно утвержденному перечню ВиВТ согласно Регистру ООН) на сумму 4,483 млрд. долл. Это без учета продукции двойного назначения, услуг по обслуживанию ранее поставленной техники и поставок боеприпасов (из-за отсутствия официально подтвержденных данных по этим позициям).

Таким образом, ЦАМТО ведет учет по "минимальной планке экспорта" по информации, озвученной в СМИ, и подтвержденной официально. То есть сумма китайского экспорта в 2022 году в размере 4,483 млрд. долл. ниже реальной (по косвенной оценке, это не менее 6 млрд. долл.), что вдвое выше суммы в 3,24 млрд. долл., озвученной Jane’s Defence Weekly.

Таким образом, в западных СМИ продолжается политика "унижения" Китая как надежного поставщика вооружений и искажается реальный объем экспорта ВиВТ Пекином.