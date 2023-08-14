Войти
Известия.ru

Военный эксперт назвал главную цель модернизации самоходных артиллерийских орудий

460
0
0
Источник изображения: Фото: РИА Новости

Кнутов: главная цель модернизации САО — повысить точность и дальность стрельбы

Основная задача модернизации российских самоходных артиллерийских орудий (САО) — добиться в контрбатарейной борьбе превосходства над техникой НАТО. Об этом 11 августа «Известиям» заявил директор Музея войск противовоздушной обороны (ПВО), полковник в отставке Юрий Кнутов.

Накануне первый заместитель гендиректора госкорпорации «Ростех» Владимир Артяков в интервью «РИА Новости» сказал, что серийные образцы новейших САО калибра 120-мм «Флокс» поступят в Вооруженные силы РФ в ближайшие месяцы.

«Вообще наша основная задача — повысить точность и дальность стрельбы, самое главное — дальность стрельбы. Поэтому проводится модернизация, разрабатываются новые гаубицы, позволяющие в автоматическом режиме вводить координаты, поправки соответствующие, которые учитывают ветер, другие характеристики», — сказал Кнутов.

По словам эксперта, в перспективе стоит задача, что даже метательный заряд должен останавливаться автоматически.

«Подобная задача у нас решена в гаубице «Коалиция-СВ». Но «Коалиция-СВ» — это калибр 152-мм, более крупная. Гаубицы калибра 120-мм тоже совершенствуются, потому что основная задача — это добиться в контрбатарейной борьбе превосходства по дальности и точности стрельбы над орудиями НАТО», — заключил он.

10 августа Артяков также сообщил, что дальность стрельбы самоходной артиллерийской установки «Мальва» будет повышена, чтобы противостоять западным орудиям. Он заявил, что базовый вариант «Мальвы» уже прошел государственные испытания. Он имеет автоматизированный расчет параметров стрельбы всеми типами боеприпасов и предусматривает режим одновременного огневого налета. По его словам, модернизированная «Мальва» начнет поступать в войска в ближайшие месяцы.

Комментируя это, военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук сказал, что дальность стрельбы установки «Мальва» нужно повысить приблизительно на 10 км.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
2С36 Коалиция-СВ
Компании
Минoбороны РФ
Ростех
Персоны
Артяков Владимир
Проекты
NATO
Похожие новости
11.08.2023
Владимир Артяков: с начала СВО выпуск бронетехники увеличен в четыре раза
10.05.2023
Ростех доработает штурмовик Су-25 под новые средства поражения исходя из опыта СВО
29.12.2022
Каким стал 2022 год для оборонно-промышленного комплекса России
17.12.2021
Выбор РИА Новости: главные события 2021 года в военной сфере
21.01.2021
«Коалиция» большого калибра как ответ на угрозы извне
03.09.2018
Площадка для оружия и пространство для общения
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 14.08 20:03
Водка казино - VODKA CASINO
  • 14.08 19:53
  • 54182
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 14.08 19:44
  • 9
Названа особенность новой лунной миссии России
  • 14.08 19:34
  • 6
В США заявили об ошеломляющих результатах Су-35 на Украине
  • 14.08 19:06
  • 382
Стоящая на вооружении российской армии бронетехника отлично себя проявляет, нужды в переходе на новое поколение нет - Борисов
  • 14.08 17:14
  • 2611
Как насчёт юмористического раздела?
  • 14.08 16:43
  • 1
В КВЦ "Патриот" начинает свою работу Международный военно-технический форум "Армия-2023"
  • 14.08 16:37
  • 0
Очередной признак подготовки Польши к ведению войны
  • 14.08 03:34
  • 7
ВНИИ "Сигнал" предложил оснащать "Солнцепеки" сохраняющей жизнь экипажа системой
  • 14.08 00:41
  • 36
В Екатеринбурге создадут новый самолет для замены чешских L-410
  • 13.08 23:03
  • 8
Эксперты оценили БМП «Манул» с 57-мм пушкой в качестве средства для противодействия форсированию противником водных преград
  • 13.08 22:45
  • 10
Какое оружие Ким Чен Ын может дать России
  • 13.08 20:10
  • 37
Путин призвал российских авиастроителей занять освободившуюся в РФ нишу
  • 11.08 14:06
  • 0
У поляков все готово к проведению стратегической наступательной операции
  • 11.08 11:18
  • 0
Выборы в Польше могут стать самыми НЕдемократическими в истории Европы