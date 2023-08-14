Военный эксперт назвал главную цель модернизации самоходных артиллерийских орудий

Кнутов: главная цель модернизации САО — повысить точность и дальность стрельбы

Основная задача модернизации российских самоходных артиллерийских орудий (САО) — добиться в контрбатарейной борьбе превосходства над техникой НАТО. Об этом 11 августа «Известиям» заявил директор Музея войск противовоздушной обороны (ПВО), полковник в отставке Юрий Кнутов.

Накануне первый заместитель гендиректора госкорпорации «Ростех» Владимир Артяков в интервью «РИА Новости» сказал, что серийные образцы новейших САО калибра 120-мм «Флокс» поступят в Вооруженные силы РФ в ближайшие месяцы.

«Вообще наша основная задача — повысить точность и дальность стрельбы, самое главное — дальность стрельбы. Поэтому проводится модернизация, разрабатываются новые гаубицы, позволяющие в автоматическом режиме вводить координаты, поправки соответствующие, которые учитывают ветер, другие характеристики», — сказал Кнутов.

По словам эксперта, в перспективе стоит задача, что даже метательный заряд должен останавливаться автоматически.

«Подобная задача у нас решена в гаубице «Коалиция-СВ». Но «Коалиция-СВ» — это калибр 152-мм, более крупная. Гаубицы калибра 120-мм тоже совершенствуются, потому что основная задача — это добиться в контрбатарейной борьбе превосходства по дальности и точности стрельбы над орудиями НАТО», — заключил он.

10 августа Артяков также сообщил, что дальность стрельбы самоходной артиллерийской установки «Мальва» будет повышена, чтобы противостоять западным орудиям. Он заявил, что базовый вариант «Мальвы» уже прошел государственные испытания. Он имеет автоматизированный расчет параметров стрельбы всеми типами боеприпасов и предусматривает режим одновременного огневого налета. По его словам, модернизированная «Мальва» начнет поступать в войска в ближайшие месяцы.

Комментируя это, военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук сказал, что дальность стрельбы установки «Мальва» нужно повысить приблизительно на 10 км.