Научно-исследовательскую работу по экипировке "Легионер" завершат к концу года

ЦАМТО, 11 августа. Научно-исследовательскую работу (НИР) по экипировке солдата будущего третьего поколения "Легионер" планируется завершить к концу этого года, сообщил "РИА Новости" временный гендиректор головного предприятия по данному проекту – ЦНИИточмаш Антон Семеняко.

"Задача НИР – определить видение экипировки военнослужащего третьего поколения. Безусловно, она должна превосходить "Ратник" (нынешнее поколение боевой экипировки) по всем позициям: защите, жизнеобеспечению, связи, средствам поражения. <…> В соответствии с заданием, итоги НИР должны быть подведены к концу текущего года", – сказал он.

А.Семеняко отметил, что на сегодняшний день ЦНИИточмаш уже определился с соисполнителями данного проекта – это порядка 50 предприятий и научных центров.

Осенью прошлого года источник в оборонно-промышленном комплексе сообщил "РИА Новости", что экипировка солдата будущего, разрабатываемая на смену "Ратнику", получит название "Легионер". При этом в рамках данной научно-исследовательской работы появилось новое направление – "система робототехнического обеспечения".

Заместитель гендиректора участвующего в проекте предприятия "Армоком" Олег Фаустов заявлял "РИА Новости", что в состав "Легионера" должен войти бронешлем с системой дополненной реальности, способный, в том числе, получать данные с дронов. Кроме того, российский ОПК рассматривает возможность создать для "Легионера" костюм из композитной брони, который сможет полностью закрыть тело бойца.