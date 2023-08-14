Уралвагонзавод представит на "Армии 2023" возможности модернизации и перспективы развития бронетехники

ЦАМТО, 11 августа. Уралвагонзавод (в составе Концерна УВЗ входит в Госкорпорацию Ростех) представит на МВТФ "Армия 2023" возможности модернизации и расширения линейки спецпродукции на базе танков семейства Т-72/Т-90.

Впервые на стенде Концерна УВЗ будет показан натурный образец универсальной бронированной инженерной машины УБИМ. Также в экспозиции будет выставлена боевая машина поддержки танков БМПТ-72. Обе созданы в Уральском КБ транспортного машиностроения (в составе Концерна УВЗ входит в Госкорпорацию Ростех). На примере этих машин нижнетагильские танкостроители в очередной раз демонстрируют уникальность и универсальность базы Т-72/Т-90, которая имеет огромные резервы для модернизации, используется в самых разнообразных целях и позволяет решать широчайший спектр задач. А различные модификации танков Т-72 и Т-90, которые сегодня состоят на вооружении Российской армии и нескольких десятков других государств мира, можно будет увидеть в других экспозициях форума "Армия 2023".

Созданный на базе танка Т-90 УБИМ совмещает в себе возможности сразу трех инженерных машин: бронированной ремонтно-эвакуационной (БРЭМ), инженерной машины разграждения (ИМР) и бронированной машины разминирования (БМР). Он предназначен для обеспечения продвижения войск и выполнения инженерных работ в условиях огневого воздействия противника, в том числе на радиоактивно зараженной местности. УБИМ обеспечивает прокладывание колонных путей и укладку дорожных покрытий, проходы в каменных и лесных завалах, засыпку рвов, воронок и других препятствий, устройство съездов и выездов в крутостях берегов рек и оврагов высотой до 6 м, валку деревьев, корчевку пней, прокладывание путей по снежной целине с глубиной снежного покрова до 1,2 м и ряд других работ. Для их выполнения машина оснащена универсальным бульдозерным оборудованием с изменяемым положением крыльев отвала, сменным рабочим оборудованием – гидравлическим молотом, устанавливаемым вместо экскаваторного ковша, тяговой и вспомогательной лебедками, а также комплектом средств для преодоления минно-взрывных заграждений. На УБИМ также установлен дистанционно управляемый боевой модуль с 12,7 мм пулеметом и прицелом, включающим телевизионный, тепловизионный каналы, лазерный дальномер.

Для решения боевых задач в условиях современного боя, в том числе в конфликтах низкой интенсивности и в городских сражениях, служит боевая машина поддержки танков БМПТ. Она уникальна и не имеет до сих пор аналогов в отечественном и зарубежном танкостроении по сочетанию огневой мощи и защищенности. Для уничтожения танкоопасной живой силы противника в нее заложен большой боекомплект, в том числе с осколочными снарядами. А большие углы наведения автоматических пушек изделия позволяют поражать цели на верхних этажах зданий и низколетящие воздушные цели типа беспилотных летательных аппаратов.

На форуме "Армия 2023" будет представлен вариант боевой машины поддержки танков на базе танка Т-72, который позволяет модернизировать выводимые из эксплуатации "семьдесятдвойки" до боевой машины, обладающей новыми характеристиками и функциями практически на уровне БМПТ. Это актуально для всех стран, на вооружении которых стоят танки Т-72, а это более пятидесяти государств.

Новое слово в танкостроении – танк Т-14 на платформе "Армата", также представленный на стенде УВЗ. Если в семействе Т-72/Т-90 сначала появлялись танки, а затем на их базе разрабатывались другие боевые и инженерные машины, то "Армата" изначально проектировалась как унифицированная межвидовая тяжелая гусеничная платформа. В танке Т-14 применены беспрецедентные конструкторские решения, в частности, необитаемая башня. Экипаж помещен в бронированную капсулу, отделенную от боекомплекта. Танк оборудован активной и динамической защитой, оснащен дистанционно управляемым боевым модулем с мощной пушкой и автоматической системой перезарядки. По периметру башни и корпуса установлены оптико-электронные приборы наблюдения, прицеливания и обнаружения угроз.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте концерна "Уралвагонзавод".