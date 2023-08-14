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ТАСС

В ГД внесли законопроект о расходах по гособоронзаказу с оплатой по иным счетам

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Здание Госдумы
Здание Госдумы.
Источник изображения: © РИА Новости / Владимир Федоренко

Документом предлагается увеличить их до суммы 5 млн рублей в месяц

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект об увеличении до 5 млн рублей в месяц суммы расходов исполнителя гособоронзаказа, оплата которых может производиться на иные банковские счета. Документ размещен в думской электронной базе.

Поправки предлагается внести в закон "О государственном оборонном заказе", законопроект уточняет режим использования отдельного счета, открытого головному исполнителю или исполнителю в уполномоченном банке для осуществления расчетов по гособоронзаказу по условиям госконтракта. Такой режим предусматривает возможность списания средств отдельного счета для оплаты расходов, по действующим сегодня нормам расходы исполнителей по гособоронзаказу в этом случае составляют 3 млн рублей в месяц. Законопроект предлагает увеличить эту сумму до 5 млн рублей и уравнять ее таким образом с суммой действующих расходов для головных исполнителей.

Кроме того, документ также предлагает установить ежегодную индексацию суммы лимита расходов для исполнителя гособоронзаказа, в том числе головного. Указывается, что размер суммы расходов будет индексироваться на очередной финансовый год на величину индекса потребительских цен в среднем за год. Как отмечают авторы инициативы в пояснительной записке, такие изменения необходимы "с учетом заявляемого организациями оборонно-промышленного комплекса роста материальных затрат по государственным контрактам (контрактам) в связи с удорожанием отдельных ресурсов (сырья, материалов)".

"Ежегодная индексация установленной <…> суммы лимита позволит организациям в среднесрочной перспективе спланировать расходы на осуществление финансово-хозяйственной деятельности, которые могут быть оплачены за счет средств на отдельных счетах", - указывают авторы законопроекта. Предполагается, что такая индексация будет осуществляться начиная с 1 января 2024 года. 

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Россия
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