Байден запросил у конгресса дополнительно 13,1 млрд. долл. на военную помощь Украине

ЦАМТО, 11 августа. Президент США Джо Байден запросил у конгресса США дополнительные средства на военную помощь Украине в размере 13,1 млрд. долл.

Об этом, как передает "РИА Новости", говорится в опубликованном документе Белого дома.

"Порядка 9,5 млрд. долл. – на снаряжение для Украины и на восполнение запасов Министерства обороны, а также 3,6 млрд. долл. на продолжающуюся военную, разведывательную и прочую оборонную поддержку", – говорится в документе.

В целом глава Белого дома просит на военную помощь Киеву 13,1 млрд. долл.