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ЦАМТО

Байден запросил у конгресса дополнительно 13,1 млрд. долл. на военную помощь Украине

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Флаги США и Украины
Флаги США и Украины.
Источник изображения: © Пресс-служба президента Украины

ЦАМТО, 11 августа. Президент США Джо Байден запросил у конгресса США дополнительные средства на военную помощь Украине в размере 13,1 млрд. долл.

Об этом, как передает "РИА Новости", говорится в опубликованном документе Белого дома.

"Порядка 9,5 млрд. долл. – на снаряжение для Украины и на восполнение запасов Министерства обороны, а также 3,6 млрд. долл. на продолжающуюся военную, разведывательную и прочую оборонную поддержку", – говорится в документе.

В целом глава Белого дома просит на военную помощь Киеву 13,1 млрд. долл.

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Страны
США
Украина
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