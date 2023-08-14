Румыния рассматривает возможность закупки у США истребителей F-35 Lightning II

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Минобороны Румынии намерено добиться в парламенте страны одобрения на закупку истребителей F-35 Lightning II американского производства, сообщает телеканал Antena 3 Cable News Network.

В первую партию, как ожидается, войдут 32 борта, во вторую – ещё 16. Что касается приблизительной стоимости программы, то она оценивается в 6,5 млрд долларов.

Мы делаем первый шаг на пути к оснащению ВВС Румынии самолётами последнего поколения, за счёт которых статус нашей страны не только в архитектуре безопасности восточного фланга НАТО, но в и регионе Чёрного моря будет укреплён

– заявил глава румынского оборонного ведомства Анджел Тылвэр.

Стоит отметить, что данным планам властей предшествовало принятое ещё в апреле текущего года на заседании Верховного совета обороны Румынии соответствующее решение.

Также ранее министр обороны Румынии сообщал о получении страной этих боевых самолётов пятого поколения к 2032-му году, признав, однако, что это станет возможным в случае, если письмо-согласие, направленное в США, будет подписано в следующем году. В этой связи, уточнил чиновник, по данному вопросу дискуссии в румынском законодательном органе пройдут уже осенью этого года, чтобы соответствующая сделка была завершена в 2024-м.

Таким образом, когда F-35 Lightning II поступят на вооружение страны, Румыния войдёт в тройку стран Восточной Европы (после Чехии и Польши), использующих эти малозаметные многофункциональные истребители-бомбардировщики пятого поколения, производителем которых выступает американская фирма Lockheed Martin.

Напомним, что румынские ВВС перешли на самолёты F-16 Fighting Falcon после того, как вывели из эксплуатации советские лёгкие сверхзвуковые фронтовые истребители третьего поколения МиГ-21 в разных модификациях. На сегодняшний день на вооружении ВВС страны находятся 17 таких боевых единиц, закупленных в Португалии. Бухарест также приобрёл и норвежские самолёты F-16 AM/BM в количестве 32 штук, всё ещё ожидая их поступления в страну.