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Известия.ru

Космонавт Вагнер рассказал о технологиях для полета на Луну

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Источник изображения: Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов

Космонавт госкорпорации «Роскосмос» Герой России Иван Вагнер рассказал о существовании множества технологий, которые позволяют долететь до Луны. Об этом он сообщил в интервью для спецпроекта RT и «Роскосмоса» «Луна-25: курс на Южный полюс».

«Сегодня есть очень много технологий, которые нам позволяют долететь до Луны», — отметил космонавт.

Он вспоминает, что с самого детства любил космос и мечтал о полете на другие планеты. По его словам, в ближайшем будущем российские космонавты смогут произвести высадку на Луне.

Однако космонавт считает, что выход на Луну нужно сделать не для того, чтобы просто «флаг воткнуть», а чтобы забрать образцы грунта на дальнейшие исследования. Он также добавил, что похожими исследованиями занимался для своей дипломной работы, посвятив ее теме транспортировки грузов по поверхности Луны с помощью баллистических управляемых перелетов.

Вагнер отмечает, что перед полетом на другие планеты именно на Луне космонавтам стоит потренироваться в отработке строительства различных систем для возможного использования на других планетах.

Он также поделился своими самыми яркими впечатлениями о полете в космос.

«Вид Земли в иллюминаторе — это, наверное, самые яркие впечатления. Ты понимаешь, что Земля-то — она одна на нас на всех! Да, наша задача — беречь Землю. Даже если мы когда-нибудь полетим на другую планету (чего, конечно, очень хочется) — там будет интересно, но там не будет таких условий комфортных, как здесь, на Земле», — отметил он.

Ранее, 11 августа, состоялся запуск станции «Луна-25» с космодрома Восточный. Это первая в истории современной России миссия на естественный спутник Земли. Станция соберет и проанализирует грунт Луны, проведет длительные научные исследования, включая изучение верхнего слоя реголита поверхности в районе Южного полюса спутника Земли. На данный момент станция находится на правильной траектории полета.

Также сообщалось, что станция соберет и проанализирует грунт Луны, проведет длительные научные исследования, включая изучение верхнего слоя реголита поверхности в районе Южного полюса спутника Земли. Возвращаемого аппарата у «Луны-25» нет.

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