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ТАСС

Ростех на "Армии" покажет улучшенную версию робота-сапера для новых регионов

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Источник изображения: Станислав Красильников/ ТАСС, архив

В госкорпорации уточнили, что в машине отсутствуют кабина и все системы ручного управления

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Холдинг "Высокоточные комплексы" (входит в госкорпорацию "Ростех") на форуме "Армия-2023" продемонстрирует робота-сапера для гуманитарного разминирования МГР-4 "Шмель" с улучшенными характеристиками. Об этом сообщили в госкорпорации.

Там уточнили, что изменения в машину внесли по результатам испытаний на полигоне МЧС. В машине отсутствуют кабина и все системы ручного управления.

"Образец "Прометея" (программно-аппаратного комплекса для роботизации техники - прим. ТАСС), используемый в машине разминирования, отличается повышенной надежностью. Усовершенствован пульт управления, ставший более удобным, время его работы было увеличено. Изменения коснулись и рабочего органа робота-сапера. В модернизированном образце используется минный трал с увеличенной глубиной рыхления грунта до 250 мм, заменена форма ударных молотков, скорректирована длина цепи. Внедрена новая схема перемещения трала над поверхностью земли - при плавающем положении копируется рельеф местности", - сообщили в Ростехе.

Роботизированный комплекс разминирования разработан АО "Ковровский электромеханический завод" и ВНИИ "Сигнал" (входят в "Высокоточные комплексы"), впервые был представлен на выставке "Комплексная безопасность - 2023". Он создан на базе минипогрузчика Ant 1000, оснащен лебедкой с гидравлическим приводом, цепным молотковым тралом и предназначен для обнаружения и ликвидации противопехотных мин. По словам индустриального директора кластера вооружений, боеприпасов и спецхимии Ростеха Бекхана Оздоева, техника будет востребована в первую очередь в новых регионах РФ. 

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