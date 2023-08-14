Войти
Военное обозрение

Российские разработчики провели испытание противоосколочного одеяла «Эгида»

453
0
+1

Источник изображения: topwar.ru

Научно-исследовательский институт стали испытал одно из своих изделий, предназначенных для защиты личного состава ВС России. Российские разработчики провели испытание противоосколочного одеяла «Эгида».

Об этом сообщили в пресс-службе концерна «Калашников».

Испытание, которое проходило на полигоне «ЦНИИточмаш», проводилось при помощи ручных гранат Ф-1 и РГН. Из подрывали на расстоянии три и пять метров от одеяла. Более 85 процентов осколков, летящих со скоростью не менее 700 метров в секунду, изделие задержало. А те из них, которым удалось пробить изделие, не представляли опасности, так как потеряли свою поражающую способность.

По одеялу также стреляли из пистолета Стечкина с расстояния пять метров. Пр этом ни одна из пуль не сумела его пробить.

НИИ стали, выпускающий такие одеяла, входит в концерн «Калашников», являющийся частью структуры госкорпорации «Ростех».

Источник изображения: topwar.ru

Сфера применения изделия в реальной боевой обстановке может быть крайне широкой, особенно с учетом того, что российские военнослужащие не обделены смекалкой. К примеру, его можно повесить перед входом в блиндаж или на дверцу автомобиля. Некоторые из тех, кто комментировал сообщение пресс-службы «Ростеха» в соцсетях, предлагают натягивать такие одеяла над окопами или выдавать бойцам, чтобы они могли укрываться ими при обстреле. Стопроцентной защиты, разумеется, это не гарантирует, но шансы уцелеть значительно увеличивает.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Стечкин
Компании
Минoбороны РФ
Ростех
Похожие новости
21.09.2020
Мастера оружейных дел. Самые известные отечественные конструкторы стрелкового оружия
23.05.2019
Пистолет без излишеств. Как простой и надежный "Макаров" стал мировой оружейной легендой
10.01.2019
В России завершились испытания новейшего пистолета на замену ПМ
20.09.2017
Стрельба по-крупному
23.04.2014
Новая броня спецназа
27.01.2014
Оружие, призванное побеждать
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 14.08 20:03
Водка казино - VODKA CASINO
  • 14.08 19:53
  • 54182
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 14.08 19:44
  • 9
Названа особенность новой лунной миссии России
  • 14.08 19:34
  • 6
В США заявили об ошеломляющих результатах Су-35 на Украине
  • 14.08 19:06
  • 382
Стоящая на вооружении российской армии бронетехника отлично себя проявляет, нужды в переходе на новое поколение нет - Борисов
  • 14.08 17:14
  • 2611
Как насчёт юмористического раздела?
  • 14.08 16:43
  • 1
В КВЦ "Патриот" начинает свою работу Международный военно-технический форум "Армия-2023"
  • 14.08 16:37
  • 0
Очередной признак подготовки Польши к ведению войны
  • 14.08 03:34
  • 7
ВНИИ "Сигнал" предложил оснащать "Солнцепеки" сохраняющей жизнь экипажа системой
  • 14.08 00:41
  • 36
В Екатеринбурге создадут новый самолет для замены чешских L-410
  • 13.08 23:03
  • 8
Эксперты оценили БМП «Манул» с 57-мм пушкой в качестве средства для противодействия форсированию противником водных преград
  • 13.08 22:45
  • 10
Какое оружие Ким Чен Ын может дать России
  • 13.08 20:10
  • 37
Путин призвал российских авиастроителей занять освободившуюся в РФ нишу
  • 11.08 14:06
  • 0
У поляков все готово к проведению стратегической наступательной операции
  • 11.08 11:18
  • 0
Выборы в Польше могут стать самыми НЕдемократическими в истории Европы