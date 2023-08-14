Источник изображения: topwar.ru

Научно-исследовательский институт стали испытал одно из своих изделий, предназначенных для защиты личного состава ВС России. Российские разработчики провели испытание противоосколочного одеяла «Эгида».

Об этом сообщили в пресс-службе концерна «Калашников».

Испытание, которое проходило на полигоне «ЦНИИточмаш», проводилось при помощи ручных гранат Ф-1 и РГН. Из подрывали на расстоянии три и пять метров от одеяла. Более 85 процентов осколков, летящих со скоростью не менее 700 метров в секунду, изделие задержало. А те из них, которым удалось пробить изделие, не представляли опасности, так как потеряли свою поражающую способность.

По одеялу также стреляли из пистолета Стечкина с расстояния пять метров. Пр этом ни одна из пуль не сумела его пробить.

НИИ стали, выпускающий такие одеяла, входит в концерн «Калашников», являющийся частью структуры госкорпорации «Ростех».

Источник изображения: topwar.ru

Сфера применения изделия в реальной боевой обстановке может быть крайне широкой, особенно с учетом того, что российские военнослужащие не обделены смекалкой. К примеру, его можно повесить перед входом в блиндаж или на дверцу автомобиля. Некоторые из тех, кто комментировал сообщение пресс-службы «Ростеха» в соцсетях, предлагают натягивать такие одеяла над окопами или выдавать бойцам, чтобы они могли укрываться ими при обстреле. Стопроцентной защиты, разумеется, это не гарантирует, но шансы уцелеть значительно увеличивает.