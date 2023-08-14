Кулеба назвал главную проблему в наступлении украинских войск

Кулеба назвал сильную оборону России главной проблемой в наступлении ВСУ

МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба подтвердил в интервью испанской газете Mundo, что наступление Киева идет медленно и назвал главную проблему - это сильные оборонительные позиции России.

"Контрнаступление продвигается медленно, но неустанно. Самые большие проблемы - сильные оборонительные позиции, возведенные русскими за последний год. Нашим солдатам сложно продвигаться", - заявил Кулеба, отвечая на вопрос о причинах того, что украинское наступление "не работает".

Украинское контрнаступление на южнодонецком, артемовском и, в первую очередь, запорожском направлениях началось 4 июня. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой, в том числе широко разрекламированными танками Leopard – впоследствии кадры с дымящимися на поле боя машинами вызвали резонанс на Западе. Как констатировал 21 июля президент Владимир Путин, результатов у украинских войск, "во всяком случае пока", нет, а западные кураторы "явно разочарованы" ходом "контрнаступа". Киеву, по его словам, не помогают "ни колоссальные вкачанные ресурсы, ни поставки оружия, танков, артиллерии, бронетехники, ракет, ни направление тысяч наемников и советников".

Минобороны России 4 августа сообщило, что войска Украины с начала "контрнаступления", за июнь-июль, потеряли более 43 тысяч человек и свыше 4,9 тысячи единиц вооружения. В числе уничтоженной украинской техники – 26 самолетов, девять вертолетов, 1 831 единица бронетехники, включая 25 немецких танков Leopard, семь французских колесных танков AMX и 21 американскую БМП Bradley.

Западные СМИ особенно отмечают эффективность минных полей ВС РФ. На этом фоне госсекретарь США Энтони Блинкен выразил мнение, что наступление ВСУ будет идти "на протяжении гораздо большего числа месяцев", а Штаты начали поставлять ВСУ кассетные боеприпасы. Хотя, по мнению опрошенных РИА Новости экспертов, кардинально изменить ситуацию они не в состоянии.