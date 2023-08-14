Государственные испытания новой самоходки для ВДВ "Лотос" начнут осенью

ЦНИИточмаш анонсировал начало государственных испытаний самоходки "Лотос" осенью

МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Госиспытания перспективной самоходной артиллерийской установки для ВДВ РФ "Лотос" начнутся осенью этого года, сообщил в интервью РИА Новости временный гендиректор предприятия-разработчика данной артустановки – Центрального научно-исследовательского института точного машиностроения (ЦНИИточмаш) Антон Семеняко.

"Идет подготовка САО "Лотос" к государственным испытаниям, которые планируются на осень этого года", - сказал он.

Говоря о прошедших в 2020-2022 годы предварительных испытаниях "Лотоса", Семеняко отметил, что всего за этот период была проведена 131 проверка этой перспективной самоходки, в том числе стационарные и специальные испытания, испытаний стрельбой, эргономическая экспертиза, оценка надежности и так далее.

"В ходе испытаний транспортированием мы подтвердили характеристики подвижности изделия на суше и по воде на уровне не ниже БМД-4М. Кроме того, "Лотос" успешно прошел копровые испытания, в ходе которых проведено восемь сбросов машины с разных высот и под разными углами", - рассказал собеседник агентства.

Сравнивая "Лотос" с САО "Нона", на смену которому он создается, Семеняко отметил, что перспективное орудие в 1,5 раза превосходит его по дальности стрельбы штатным осколочно-фугасными снарядами, по возимому боезапасу и по интегральному показателю могущества основного осколочно-фугасного снаряда.

Кроме того, в отличие от "Ноны-СМ" "Лотос" имеет существенно более высокий уровень защищенности боевого расчета от пуль, осколков и мин, башня орудия может вести огонь в диапазоне 360 градусов по горизонту, орудие может десантироваться на парашютах с расчетом внутри.