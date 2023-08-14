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ТАСС

Rzeczpospolita указала на преувеличение другими польскими СМИ успехов Киева

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Источник изображения: AP Photo/ Sergei Chuzavkov

Публицист издания отметил, что так формируется искаженное представление о положении дел, ведь на самом деле Украина проигрывает в противостоянии с Россией

ТАСС, 11 августа. Польские СМИ преувеличивают успехи Киева и формируют искаженное представление о положении дел, тогда как на самом деле Украина проигрывает в противостоянии с Россией. К такому выводу пришла одна из ведущих газет страны Rzeczpospolita, обвинив коллег в необъективности.

"Украина не выигрывает эту войну, несмотря на то, что всем нам этого очень хотелось бы", - написал публицист издания.

По его мнению, польские СМИ часто выдают желаемое за действительное. "Если верить сообщениям большинства польских СМИ, то можно подумать, что братья-украинцы вот-вот захватят Москву. Они бомбят дома в России, атакуют корабли, захватывают плацдармы, ставят условия <...>. Должен признаться, что я тоже долгое время в это верил", - отмечает автор.

Ситуация изменилась, когда тема украинских неудач начала появляться в польских обзорах докладов западных аналитических центров, а газета The New York Times написала, что контрнаступление украинских вооруженных сил увязло в минных полях. "Если бы я доверял польским сообщениям, я все равно был бы убежден, что люди [президента Украины] Владимира Зеленского буквально в нескольких шагах от окончательной победы над армией [президента России Владимира] Путина", - отмечается в статье.

"Как правило, основной функцией СМИ является информирование. К сожалению, не в Польше. Для нас гораздо важнее функция убеждения [общественного мнения]. <...> Большинство журналистов так сильно хотят, чтобы Россия проигрывала, что отбирают информацию соответствующим образом, принимая желаемое за действительное", - резюмировал публицист.

Как сообщали в Минобороны РФ, украинская армия с 4 июня предпринимает безуспешные попытки наступления. По информации ведомства, за два месяца ВСУ потеряли более 43 тыс. военнослужащих и около 5 тыс. единиц различного вооружения, в том числе 26 самолетов и 25 танков Leopard. Путин подчеркивал, что украинские войска не имеют успеха ни на одном направлении. 

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