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ЦАМТО

В Индонезию прибыл третий новый самолет C-130J "Супер Геркулес"

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Источник изображения: Фото: tni-au-mil.id

ЦАМТО, 11 августа. Минобороны Индонезии 9 августа сообщило о прибытии в страну третьего (из пяти заказанных в США в 2019 году) самолета ВТА C-130J "Супер Геркулес".

Самолет с бортовым номером А-1343, собранный на предприятии Lockheed Martin в США, успешно совершил посадку на авиабазе ВВС Индонезии "Халим Перданакусума" в Джакарте, где состоялась торжественная церемония встречи.

Как сообщал ЦАМТО, прямой коммерческий контракт на поставку ВВС Индонезии пяти самолетов C-130J-30 был подписан без огласки в конце 2019 года. Ни одна из сторон официально не разглашала информацию о заказе. Как предполагается, самолеты войдут в состав 31-й авиационной эскадрильи, размещенной на базе ВВС "Халим Перданакусума" в Джакарте.

ВС Индонезии эксплуатируют C-130, начиная с 1960-х годов, используя флот "Геркулес" в т.ч. для доставки гуманитарной помощи и оказания помощи пострадавшим в стихийных бедствиях, а также в миротворческих операциях. В настоящее время на вооружении ВВС имеется около 20 самолетов C-130, большинство из которых представляют собой C-130B, приобретенные в 1960-х годах. Покупка пяти новых C-130J-30 позволит заменить часть устаревших C-130B.

Выкатка первого самолета C-130J-30 состоялась в августе 2022 года. Первый испытательный полет он совершил 27 октября 2022 года. В Индонезию самолет прибыл в марте 2023 года и в мае был принят на вооружение ВВС страны. Второй самолет прибыл в Индонезию 29 июня 2023 года.

Как ожидается, поставка оставшихся двух самолетов будет выполнена в октябре 2023 года и январе 2024 года. Новые C-130J-30 расширят возможности ВВС Индонезии по перевозке войск и грузов, а также взаимодействию с союзниками.

Ожидается, что в перспективе ВС Индонезии разместят дополнительный заказ на поставку C-130J. Учитывая удаленность многих островов, регулярно происходящие извержения вулканов, землетрясения, наводнения, другие стихийные бедствия, возможность эффективного выполнения воздушных перевозок жизненно важна для вооруженных сил Индонезии.

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  • В новости упоминаются
Страны
Индонезия
США
Продукция
C-130
Компании
Lockheed-Martin
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