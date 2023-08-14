В ГШ ВСУ ищут способы имеющимися средствами отличать реальные пуски российских гиперзвуковых ракет от их имитации системами РЭБ

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В украинском генеральном штабе обсуждается вопрос, связанный с решением проблемы активности российских систем РЭБ не только на поле боя, но на других территориях. Актуализация этого вопроса связана с тем, что в последнее время украинские Воздушные силы выяснили следующий факт: российские системы РЭБ способны имитировать пуски ракет различного вида, а ЗРК ВСУ не способны такую имитацию распознавать.

Накануне, как уже сообщало «Военное обозрение», спикер ВС ВСУ Юрий Игнат признался в том, что РЛС зенитных ракетных комплексов принимают российские «обманки» за настоящие ракеты. Часто принимают за пуски гиперзвуковых «Кинжалов». Проблема для противника состоит в том, что сигнал с радара идёт на пусковую установку, а далее следует попытка перехватить цели. Но никакой физической цели нет – есть лишь её имитация. После применения ЗУР цель с экрана радара исчезает. Сначала следует эйфория ввиду того, что, вроде как, сбили гиперзвуковую ракету. Но потом...

Выясняется, что дорогостоящие американские, немецкие, итальянские и прочие противоракеты летят в пустоту вместе с сотнями миллионов долларов, на их производство и поставку потраченными.

В связи с этим ГШ ВСУ ищет варианты, как с помощью имеющихся средств отличить имитацию ракетных пусков от реальной ракетной атаки. Ведь если таких отличий РЛС ЗРК украинской армии не выявят и в дальнейшем, то система ПВО-ПРО продолжит бить «в молоко», обнуляя боекомплект, после чего по уже не защищённым объектам будут прилетать настоящие, «осязаемые», российские ракеты.

Пока ситуация такова, что поставленные ВСУ американские ЗРК Patriot не способны отличить реальный пуск того же «Кинжала» от имитации пуска, сгенерированной российской системой РЭБ.