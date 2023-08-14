Войти
Военное обозрение

В ГШ ВСУ ищут способы имеющимися средствами отличать реальные пуски российских гиперзвуковых ракет от их имитации системами РЭБ

462
0
0

Источник изображения: topwar.ru

В украинском генеральном штабе обсуждается вопрос, связанный с решением проблемы активности российских систем РЭБ не только на поле боя, но на других территориях. Актуализация этого вопроса связана с тем, что в последнее время украинские Воздушные силы выяснили следующий факт: российские системы РЭБ способны имитировать пуски ракет различного вида, а ЗРК ВСУ не способны такую имитацию распознавать.

Накануне, как уже сообщало «Военное обозрение», спикер ВС ВСУ Юрий Игнат признался в том, что РЛС зенитных ракетных комплексов принимают российские «обманки» за настоящие ракеты. Часто принимают за пуски гиперзвуковых «Кинжалов». Проблема для противника состоит в том, что сигнал с радара идёт на пусковую установку, а далее следует попытка перехватить цели. Но никакой физической цели нет – есть лишь её имитация. После применения ЗУР цель с экрана радара исчезает. Сначала следует эйфория ввиду того, что, вроде как, сбили гиперзвуковую ракету. Но потом...

Выясняется, что дорогостоящие американские, немецкие, итальянские и прочие противоракеты летят в пустоту вместе с сотнями миллионов долларов, на их производство и поставку потраченными.

В связи с этим ГШ ВСУ ищет варианты, как с помощью имеющихся средств отличить имитацию ракетных пусков от реальной ракетной атаки. Ведь если таких отличий РЛС ЗРК украинской армии не выявят и в дальнейшем, то система ПВО-ПРО продолжит бить «в молоко», обнуляя боекомплект, после чего по уже не защищённым объектам будут прилетать настоящие, «осязаемые», российские ракеты.

Пока ситуация такова, что поставленные ВСУ американские ЗРК Patriot не способны отличить реальный пуск того же «Кинжала» от имитации пуска, сгенерированной российской системой РЭБ.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Кредитование
Страны
США
Продукция
Patriot ЗРК
Проекты
ГЗЛА
Похожие новости
15.05.2023
В России прокомментировали «перехват» Украиной ракеты «Кинжал»
26.12.2022
Бес спешки: Россия стремится завершить конфликт на Украине
24.02.2021
«НАТО ждет поражение»: в США оценили возможный сценарий конфликта с РФ
09.07.2020
Цели "Беркута" и "Десны". Какими были первые советские зенитные ракетные системы
18.07.2016
THAAD: какая страна станет "ядерной подушкой безопасности" для Китая?
08.12.2014
Зенитная ракетная система С-500 поступит в российские войска после 2015 года
24.03.2009
США осуществили очередное испытание комплекса ПРО THAAD
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 14.08 20:03
Водка казино - VODKA CASINO
  • 14.08 19:53
  • 54182
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 14.08 19:44
  • 9
Названа особенность новой лунной миссии России
  • 14.08 19:34
  • 6
В США заявили об ошеломляющих результатах Су-35 на Украине
  • 14.08 19:06
  • 382
Стоящая на вооружении российской армии бронетехника отлично себя проявляет, нужды в переходе на новое поколение нет - Борисов
  • 14.08 17:14
  • 2611
Как насчёт юмористического раздела?
  • 14.08 16:43
  • 1
В КВЦ "Патриот" начинает свою работу Международный военно-технический форум "Армия-2023"
  • 14.08 16:37
  • 0
Очередной признак подготовки Польши к ведению войны
  • 14.08 03:34
  • 7
ВНИИ "Сигнал" предложил оснащать "Солнцепеки" сохраняющей жизнь экипажа системой
  • 14.08 00:41
  • 36
В Екатеринбурге создадут новый самолет для замены чешских L-410
  • 13.08 23:03
  • 8
Эксперты оценили БМП «Манул» с 57-мм пушкой в качестве средства для противодействия форсированию противником водных преград
  • 13.08 22:45
  • 10
Какое оружие Ким Чен Ын может дать России
  • 13.08 20:10
  • 37
Путин призвал российских авиастроителей занять освободившуюся в РФ нишу
  • 11.08 14:06
  • 0
У поляков все готово к проведению стратегической наступательной операции
  • 11.08 11:18
  • 0
Выборы в Польше могут стать самыми НЕдемократическими в истории Европы