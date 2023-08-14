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Известия.ru

Военные РФ назвали «Известиям» уязвимые места трофейного бронеавтомобиля Mastiff

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Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ

Трофейный бронеавтомобиль Mastiff Cougar из Великобритании, добытый военнослужащими Восточного военного округа (ВВО) в ходе ожесточенных боев за Новодонецкое (ДНР), получил повреждения колес и брони. Корреспондент «Известий» Кирилл Ольков расспросил российских военных, чем западная военная техника хороша, а в чем проигрывает.


«Данный автомобиль был подорван на мине, левая сторона машины. Была брошена экипажем Вооруженных сил Украины (ВСУ) со всем боекомплектом. Личный состав убежал», — рассказал о судьбе трофея военнослужащий с позывным Ром-36.

По словам корреспондента, бронеавтомобиль комфортабельный, просторный, в нем есть кондиционер и удобные сидения. Для десанта — 10 мест.

«Самое слабое место Mastiff в том, что машина, подорвавшись на мине, потеряв всего два колеса, не может продолжать движение. Наши машины при подрыве на мине могут на двух колесах уходить из-под огня противника. Тяжело, но она в состоянии двигаться», — отметил Ром-36.

Он добавил, что машина напичкана электроникой, что «дает определенный сбой». В условиях боя электротехника может сбоить, выходить из строя, ломаться и портиться раньше времени.

«Да, они комфортные, кондиционер поддерживает постоянную температуру, сиденья удобные, но этого в бою не надо. По управляемости тоже — силуэт у Mastiff большой, но он грузный и маневренность его заниженная. А потому процент попадания — намного выше», — указал российский военный.

29 июля стало известно, что военнослужащие 20-й армии Западного военного округа впервые захватили трофей в виде шведской боевой машины пехоты Combat Vehicle 90 (БМП CV90) на краснолиманском направлении. Тогда две БМП выскочили на опорный пункт российских военных и начали вести огонь.

8 августа портал Open Democracy сообщил, что в ВСУ пожаловались на неприспособленность к условиям украинского конфликта инструкторов НАТО. Их упрекнули в том, что западные инструкторы не понимают, с каким противником приходится сражаться, так что после занятий украинские военные остаются неподготовленными.


Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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Великобритания
Россия
Украина
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Путин Владимир
Проекты
CV-90
NATO
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