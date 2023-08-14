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РИА Новости

Военные в зоне СВО придумали, как запускать гранату из АК-74

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Автомат АК-74М
Автомат АК-74М.
Источник изображения: © Фото : пресс-служба концерна "Калашников"

МО: военные в зоне СВО придумали, как запускать гранату из АК-74

МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Российские военнослужащие, участвующие в спецоперации, разработали специальный переходник, с помощью которого можно запускать гранату из автомата АК-74, ремонтные роты осваивают серийный выпуск таких приспособлений, рассказал замкомандира ремонтного взвода Назим.

"По чертежу изготовили на токарном станке … РГД-5 надевается (на переходник), прикручивается к АК-74. Холостой патрон, чеку выдернули … ребята уже приспособились, изготавливают такие штучки", - сказал Назим в видеоролике, опубликованном Минобороны РФ.

По его словам, сейчас ремонтный взвод планирует наращивать производство этих переходников, чтобы "оказать полное содействие" тем, кто находится на передовой. Назим уточнил, что некоторые из военнослужащих его взвода раньше тоже участвовали в боях, но получили ранение, а после решили продолжить службу.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
АК-74 "Калашников"
Компании
Минoбороны РФ
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