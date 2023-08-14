На Северном флоте началось учение по защите Севморпути и управлению войсками

МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Командно-штабная тренировка по управлению силами и войсками началась на Северном флоте, в ходе неё будут отработаны вопросы защиты суверенитета РФ на Северном морском пути, сообщили журналистам в пресс-службе Северного флота.

"Сегодня на Северном флоте стартовала командно-штабная тренировка по управлению силами и войсками, которая является составной частью годичного цикла подготовки органов военного управления (штабов) сил и войск Северного флота", - главаря в сообщении.

Отмечается, что учение пройдёт под руководством командующего флотом Александра Моисеева. Военнослужащие апробируют различные варианты управления силами и войсками флота при выполнении задач по защите суверенитета РФ в акватории Северного морского пути. Кроме того, планируется, что они проверят слаженность действий подразделений и сил флота в ходе на практике.

В ходе учений, которые продлятся несколько дней, военные моряки развернут арктическую экспедиционную корабельную группировку, после чего передислоцируют часть подразделений береговых войск для защиты коммуникаций Северного морского пути, охраны и обороны важных объектов.

"Также в ходе учения будут изучены возможные районы и условия применения разнородных сил Северного флота в Арктической морской зоне, проведены специальные операции по изоляции районов действий, блокированию и уничтожению диверсионно-разведывательных групп", - добавили в пресс-службе.

Всего к учению привлечены свыше восьми тысяч военнослужащих, 20 боевых кораблей, подводных лодок и судов обеспечения, пять летательных аппаратов, до 50 единиц боевой и специальной техники объединений, соединений и воинских частей Северного флота.