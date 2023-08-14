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РИА Новости

В России создают беспилотный бронеавтомобиль "Зубило"

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Военнослужащий ВС России во время специальной военной операции на Украине
Военнослужащий ВС России во время специальной военной операции на Украине.
Источник изображения: © РИА Новости / Алексей Майшев

"Ремдизель" создает беспилотный бронеавтомобиль "Зубило" для штурмовых групп

МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. В России создают беспилотный бронеавтомобиль "Зубило" для штурмовых групп, сообщили РИА Новости в пресс-службе предприятия —разработчика этой машины АО "Ремдизель".

"В этом году на нашем стенде на "Армии" будут премьеры — бронеавтомобиль "Титан" для сил спецназначения и беспилотное транспортное средство с громким названием "Зубило", — сообщили собеседники агентства.

К другим функциям перспективной машины также относится подвоз боеприпасов, транспортировка грузов и раненых и зарядка радиостанций и квадрокоптеров.

"Титане", в свою очередь, представляет собой защищенный автомобиль для подразделений ВДВ, разведки и спецназа.

АО "Ремдизель" основано в 1978 году в Набережных Челнах (Татарстан). Компания разрабатывает и производит семейства бронированных автомобилей колесной формулы 4x4, 6x6, 8x8 "Тайфун", "Торнадо" и "Выстрел".

Форум "Армия" пройдет в парке "Патриот" в подмосковной Кубинке с 14 по 20 августа под эгидой Минобороны. РИА Новости — официальное информационное агентство выставки.

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Страны
Россия
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