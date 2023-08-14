Ростех покажет на форуме "Армия-2023" новые артсистемы, учитывающие опыт СВО

Международный военно-технический форум "Армия-2023" пройдет с 14 по 20 августа в конгрессно-выставочном центре "Патриот", на полигоне Алабино и аэродроме Кубинка

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Госкорпорация "Ростех" покажет на международном форуме "Армия-2023" новейшие российские артиллерийские системы, при создании которых учитывался опыт спецоперации и характеристики захваченной натовской техники, сообщил ТАСС индустриальный директор комплекса вооружений Ростеха Бекхан Оздоев.

"Ростех ведет непрерывное совершенствование артиллерийских вооружений. Особенно много пищи для ума дает опыт применения нашей продукции в зоне СВО. Противник активно использует дальнобойную натовскую артиллерию, и мы модернизируем свои разработки - работаем над увеличением дальности и точности стрельбы, развиваем системы разведки и управления огнем. Большим подспорьем стало изучение захваченных на поле боя вражеских экземпляров. Мы прекрасно понимаем, в каком направлении нужно двигаться и что противопоставить. Некоторые результаты этой работы станут гвоздем программы "Армии-2023", - сказал он.

Международный военно-технический форум "Армия-2023" пройдет с 14 по 20 августа в конгрессно-выставочном центре "Патриот", на полигоне Алабино и аэродроме Кубинка. Участие своих официальных военных делегаций в форуме подтвердили свыше 60 государств. В рамках научно-деловой программы форума пройдет более 300 мероприятий по вопросам развития вооруженных сил, оборонно-промышленного комплекса России и международного военно-технического сотрудничества с учетом современных условий. C 15 по 17 августа форум будет работать для специалистов, делегаций иностранных государств и для проведения мероприятий научно-деловой программы. Для массового посещения он будет открыт с 18 по 20 августа. ТАСС - стратегический медиапартнер.