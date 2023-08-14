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Известия.ru

В бундестаге выступили за передачу Украине ракет Taurus

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Источник изображения: Фото: TASS/dpa/picture-alliance/Michael Kappeler

Председатель комитета бундестага по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман выступила за поставку Киеву дальнобойных крылатых ракет Taurus. Об этом в четверг, 10 августа, она заявила в эфире телеканала Phoenix.

«У нас достаточно Taurus. Большая часть немедленно готова к использованию. И пришло время дать зеленый свет», — заявила Штрак-Циммерман. Украина, по ее словам, остро нуждается в данном виде вооружений.

Она пожаловалась, что проблема передачи ракет похожа на раннюю дискуссию о поставках танков. Штрак-Циммерман указала, что не следует больше медлить, учитывая ситуацию на Украине.

Ранее в этот день СМИ сообщили, что правительство ФРГ в ближайшее время сообщит о поставках Украине крылатых ракет Taurus. В материале уточняется, что командование военно-воздушных сил ФРГ дало зеленый свет на поставки этих ракет.

До этого, 6 августа, поставить ракеты Taurus Киеву призвал депутат парламента ФРГ от Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Андреас Шварц. Он стал первым, кто в рядах партии канлера Шольца выступил за это.

При этом 3 августа глава минобороны Германии Борис Писториус высказался против передачи этих ракет Украине. По его словам, Берлин является не единственным, кто отказывается передавать Киеву это вооружение. Писториус указал, что США также не намерены поставлять Taurus.

Как позднее, 10 августа, указала депутат парламента ФРГ от Левой партии Севим Дагделен, передача Украине Taurus может привести к эскалации и втянуть Берлин в прямой конфликт с Москвой. По ее словам, со стороны представителей правительственной коалиции верить в то, что Киев «сможет себя контролировать» и не наносить этим оружием удары по целям в России, «просто-напросто наивно».


Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, решение о которой принято после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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