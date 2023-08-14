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ТАСС

"Высокоточные комплексы" покажут на "Армии-2023" бронетехнику для десанта и "Искандеры"

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Военнослужащий РФ на корпусе БМД-4М
Военнослужащий РФ на корпусе БМД-4М.
Источник изображения: © РИА Новости / Виталий Тимкив

События в России и мире. Аналитические публикации. Материалы пресс-конференций. Видео- и фоторепортажи

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Холдинг "Высокоточные комплексы" (входит в госкорпорацию "Ростех") на форуме "Армия-2023" покажет оперативно-тактический комплекс "Искандер", боевые машины пехоты и десанта. Об этом сообщили в холдинге.

"Будут показаны ОТРК "Искандер", сухопутный и корабельный "Панцирь", противотанковые ракетные комплексы (ПТРК) "Хризантема-С" и модернизированная ракета на ее основе, а также бронетранспортеры, боевые машины пехоты и десанта - БМП-3М, БМД-4М, БТР-МДМ, БТ-3Ф, боевой модуль "Бахча". Кроме того, будет показана модернизированная 125-мм самоходная противотанковая пушка 2С25", - сообщилив  "Высокоточных комплексах".

Кроме того, посетители форума смогут увидеть ПТРК "Корнет-ЭМ", ракеты к нему, а также высокоточные боеприпасы "Краснополь-М2", "Китолов-2М" и комплекс управляемого вооружения "Грань", легкой многоцелевой ракетой "Изделие 305Э" и огнеметом "Шмель-М".

"Помимо этого, холдинг продемонстрирует ракеты из состава переносных зенитных ракетных комплексов "Верба" и "Игла-С". Также будут представлены натурный образец боевой машины отделения ПЗРК "Гибка-С", комплекс управления огнем артиллерии "Планшет-А", а также комплекс активной защиты танков "Арена-Э", - добавили в холдинге.

Также будут продемонтрированы и гражданские разработки: вездеход ТМ-140, погрузчики и тракторы марки Ant, дорожный каток "Раскат".

Международный военно-технический форум "Армия-2023" пройдет с 14 по 20 августа в конгрессно-выставочном центре "Патриот", на полигоне Алабино и аэродроме Кубинка. Участие своих официальных военных делегаций подтвердили свыше 60 государств. C 15 по 17 августа форум будет работать для специалистов, делегаций иностранных государств и для проведения мероприятий научно-деловой программы. Для массового посещения он будет открыт с 18 по 20 августа. ТАСС - стратегический медиапартнер. 

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Продукция
2С25 Спрут-СД
96К6 Панцирь-С1
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БМД-4
БМП-3
БМП-3М
БТ-3Ф
БТР-МДМ Ракушка-М
Искандер
Китолов-2М
Корнет
Краснополь
Хризантема-С
Шмель-М
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