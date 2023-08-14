В Польше назвали одну из самых больших проблем Украины

По политическим и стратегическим причинам Запад оказывает на украинцев огромное давление с тем, чтобы они показали успехи на поле боя, пишет RP. Однако дела идут туго, что увеличивает вероятность того, что конфликт затянется. Решать, когда он закончится, будет не Зеленский, а Запад и Россия.

Одна из самых больших проблем Украины, осуществляющей в данный момент ключевое наступление, которое до сих пор не оправдало ее собственных и западных ожиданий, заключается в том, что она не может сама решать свою судьбу.

Правительство президента Владимира Зеленского зависит от поставок американского и западного вооружения, причем в больших объемах. Президент России Владимир Путин также будет иметь большое влияние на то, завершится ли этот конфликт, и если да, то когда.

Сколько занятой территории вернет себе Украина будет зависеть от развития ситуации на фронте, от того, сколько будет жертв. Однако исход конфликта также будет определяться внешними факторами, включая изменение политических сил в США, Москве и европейских столицах.

Трамп обещает быстрое завершение конфликта. На условиях Путина?

Затяжное наступление и "зимний тупик" будут иметь особые последствия для внутриполитической ситуации в Соединенных Штатах, поскольку в этом случае громче зазвучат вопросы о поддержке Штатами конфликта в год выборов. Американцы готовы к потенциальному столкновению между президентом Джо Байденом, который возродил западный альянс и является ключевым союзником Украины, и бывшим президентом Дональдом Трампом, скептически относящимся к НАТО, восхищающимся Путиным и пообещавшим положить конец конфликту в течение 24 часов, вероятно, на условиях Путина. Даже если Трамп не станет кандидатом от республиканцев в 2024 году, снижение поддержки конфликта в обществе может навредить Байдену.

Следовательно, по политическим, а также стратегическим причинам на украинцев оказывается огромное давление с тем, чтобы они начали долгожданное контрнаступление и показали значительные успехи на поле боя. Однако пока что наступление идет туго, что увеличивает вероятность того, что конфликт может продлиться как минимум до конца следующего года. (…)

Западные союзники Украины после недавних докладов с фронта говорят о все более "трезвых" оценках возможностей украинской армии.

Один из западных дипломатов прямо заявил, что, хотя у Украины есть шанс добиться прогресса, "очень и очень маловероятно", чтобы это изменило баланс конфликта в ближайшие недели. Официальные лица как внутри, так и за пределами Украины признают, что наступление идет медленнее, чем они ожидали.

Зеленский: в наших глазах есть усталость, но в их глазах есть страх

Медленные темпы наступления и большие потери Украины частично связаны с тем, что Россия подготовилась к обороне. "Наступление идет тяжело. Скорее всего, оно идет медленнее, чем некоторым бы хотелось", – сказал президент Зеленский. В то же время он призвал союзников к терпению и пообещал, что его армия победит русских. "В наших глазах есть усталость, но в их глазах есть страх. И это две очень разные вещи", – сказал он.