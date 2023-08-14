Живут недолго, размножаются быстро

Расчет БПЛА Воздушно-десантных войск РФ с барражирующим боеприпасом «Ланцет», которым вскоре будет уничтожена американская гаубица М-777. Кадр из видео с сайта www.mil.ru.

Барражирующие боеприпасы стран Ближнего Востока

Барражирующие боеприпасы стали сегодня одним из динамично развивающихся направлений в беспилотной технике, которое уже сформировало отдельный класс соответствующих систем.

Основной идеей, лежащей в основе распространения барражирующих боеприпасов, стало создание относительно недорогих беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), способных вести не только разведку и наблюдение, но и поражать обнаруженные цели при помощи интегрированной в конструкцию беспилотника боевой части. Подобный подход имеет несколько ключевых преимуществ, включая сокращение времени выполнения цикла «обнаружение – поражение», повышение результативности и эффективности действий БПЛА в целом.

ИЗРАИЛЬСКИЙ ПЕРВЕНЕЦ

Одним их первых барражирующих боеприпасов в мире стал израильский Harpy. Этот всепогодный беспилотник-«камикадзе» был создан израильским государственным авиастроительным объединением Israel Aerospace Industries (IAI) в конце 1980-х годов. Беспилотный аппарат с максимальной взлетной массой 125 кг был предназначен для борьбы с радиолокационными станциями (РЛС) противника и оснащался пассивной радиолокационной головкой самонаведения, являясь по сути аналогом противорадиолокационной ракеты.

Беспилотник был способен выполнять запрограммированный полет с последующим барражированием над заданным районом и поиском источников радиолокационного излучения. В случае обнаружения цели (излучающей РЛС) Harpy пикировал на нее, поражая встроенной осколочно-фугасной боевой частью.

Формально говоря, израильтяне были не первыми, кто предложил концепцию барражирующих боеприпасов. К примеру, в Соединенных Штатах с начала 1980-х годов разрабатывался реактивный противорадиолокационный барражирующий боеприпас AGM-136 Tacit Rainbow. Но этот проект преследовали технические проблемы, в том числе с управлением беспилотником, и в 1991 году американское Министерство обороны, не увидев в нем перспектив, приняло решение о его закрытии.

Израильские специалисты разглядели в концепции барражирующих боеприпасов рациональное зерно и с успехом развили ее, не только повысив тем самым боевые возможности Армии обороны Израиля( ЦАХАЛ), но в то же время успешно коммерциализировав результаты собственных разработок на внешнем рынке. И продемонстрировав в очередной раз свою способность быть своеобразным законодателем мод в области беспилотной техники.

Первым заказчиком системы Harpy стали ВВС Израиля. Еще в начале 1990-х годов первое изделие семейства вывели на рынок, а вскоре появились и зарубежные заказы. В 1994 году был заключен контракт стоимостью в 55 млн долл. на поставку 100 Harpy в Китай. В дальнейшем эти беспилотники-«камикадзе» поступили на вооружение еще нескольких стран.

БЫСТРАЯ ЭВОЛЮЦИЯ

«Золотой век» в развитии барражирующих боеприпасов начался в 2010-х годах. Он был связан с отходом от первоначальной узко понятой задачи борьбы с противовоздушной обороной противника в пользу повышения универсализации аппаратов.

Прорывом в этом направлении стала система Harop, созданная все тем же IAI на базе модели Harpy. Это уже был полноценный многоцелевой БПЛА с интегрированной боевой частью и командной системой наведения через установленную электронно-оптическую систему. При том что беспилотный аппарат остался в близкой к прототипу размерности, планер и другие части, узлы и агрегаты были существенно переработаны. Испытания системы Harop, начавшиеся в 2003 году, продлились несколько лет, после чего изделие поступило на вооружение ВВС Израиля.

В конце 2000-х годов начался международный маркетинг системы. Первым иностранным заказчиком стала Индия, подписавшая в сентябре 2009 года контракт на покупку 10 комплексов общей стоимостью порядка 100 млн долл. В том же месяце Германия договорилась приобрести партию беспилотников Harop.

В работы по тематике барражирующих боеприпасов также вовлечен второй по значимости разработчик беспилотных систем в Израиле – компания ElbitSystems. Этой компанией был создан впервые представленный в сентябре 2016 года аппарат SkyStriker, который базируется на беспилотной системе SkyLark 3 и наследует некоторые ее характерные черты и подсистемы.

Беспилотный аппарат максимальной взлетной массой 35 кг может находиться в воздухе от одного до двух часов, неся кумулятивную осколочную боевую часть массой от 5 до 10 кг. Система была приобретена Министерством обороны Израиля. Существуют предположения, что израильскими силами в январе 2019 года для уничтожения на территории Сирии зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь-С1» были использованы именно барражирующие боеприпасы SkyStriker.

В январе 2019 года стало известно, что партию барражирующих боеприпасов SkyStriker приобрел Азербайджан. Они были использованы в июле 2020 года во время приграничного столкновения между Арменией и Азербайджаном в Тавушской области. В целом беспилотные системы, включая барражирующие боеприпасы, достаточно широко применялись Азербайджаном в ходе обострения конфликта вокруг Нагорного Карабаха в 2020 году – в том числе против артиллерии, против пусковых установок систем ПВО, а также против бронетехники. Однако по большинству продемонстрированных в публичном поле эпизодов недостаточно данных для полноценного анализа – как по типам применяемых аппаратов, так и по реальному ущербу.

Не осталась в стороне от тематики барражирующих боеприпасов и третья по величине компания беспилотной индустрии Израиля – Aeronautics Defense Systems (в 2019 году приобретена израильской государственной оборонной компанией Rafael).

Общеизвестным является тот факт, что израильские инженеры первыми разглядели в концепции барражирующих боеприпасов рациональное зерно и с успехом развили ее, успешно монетизировав результаты собственных разработок на внешнем рынке. Вместе с тем другие страны ближневосточного региона также предпринимают попытки по наращиванию возможностей по применению барражирующих боеприпасов. В странах Ближнего Востока представляется уместным выделить два подхода, применяемых для достижения поставленной цели: первый – производство собственных образцов (Турция); второй – импорт из стран-поставщиков продукции военного назначения (Объединенные Арабские Эмираты).

КИТАЙСКИЕ АНАЛОГИ

Проданные в 1990-е годы Израилем в Китайскую Народную Республику системы Harpy в 2004 году были отправлены производителю для проведения их ремонта и модернизации. Соединенные Штаты, опасаясь, что данные системы будут представлять угрозу американским силам в Тихом океане, потребовали от Израиля аннулировать контракт, несмотря на декларировавшееся израильской стороной отсутствие в изделиях американских компонентов. Израиль, опасаясь утратить возможность взаимодействия с США по некоторым ключевым военным программам, включая истребители F-35, поддался давлению, вернув КНР системы Hurpy без изменений.

Подобный поворот событий не остался без оргвыводов со стороны Китая. Им были начаты собственные разработки по данному направлению. Так, на основе аппарата Hurpy специалистами НИИ БПЛА Северо-Западного университета КНР был создан беспилотный аппарат ASN-301, обладающий близкими параметрами с израильским прототипом. Позднее на рынок стран Ближнего и Среднего Востока начали продвигаться барражирующие боеприпасы СH-901 и WS-43.

ТУРЦИЯ

Турецкие разработки в области барражирующих боеприпасов представлены двумя системами, созданными компанией STM: система Alpagu самолетного типа и система Rargu Block II квадрокоптерного типа.

Беспилотник-«камикадзе» Alpagu запускается из контейнера, после чего крыло и хвостовое оперение аппарата раскрываются в полетное положение, и включается электродвигатель, вращающий толкающий винт. Размах крыла беспилотника – 1,25 м, взлетная масса – 1,9 кг. Аппарат оборудован двухканальной системой наведения, а наземный комплекс управления имеет программное обеспечение, помогающее оператору выявить цели. Для их поражения Alpagu несет 0,5–0,6 кг ударной нагрузки в виде ручной гранаты производства турецкой компании МКЕК. При этом возможно снаряжение боевыми частями других производителей. Радиус действия аппарата 5 км, продолжительность полета – 10 мин.

Боеприпас Kargu Block II представляет собой квадрокоптер взлетной массой 5 кг. Аккумуляторы обеспечивают беспилотнику 25 мин нахождения в воздухе. Радиус его действия составляет около 4 км. STM разработала для Kargu новую целевую подвеску, в том числе с осколочно-боевой частью массой 1,3 кг и термобарической боевой частью аналогичной массы.

Как утверждается, Kargu Block II могут формировать стаю из более чем 20 летательных аппаратов. Сообщалось, что барражирующие боеприпасы эксплуатируются в турецкой армии и специальных отрядах полиции.

ОБЪЕДИНЕННЫЕ АРАБСКИЕ ЭМИРАТЫ

В последние годы на Украине отмечается взрывной рост в разработках беспилотных систем малого класса, в том числе и в сегменте барражирующих боеприпасов. Так, например, киевской компанией DeViRo (создателем известного разведывательного дрона «Лелека») был создан беспилотник-«камикадзе» RAM II UAV.

Аппарат выполнен в нормальной аэродинамической схеме с высоко расположенным крылом размахом 2,3 м. Максимальная взлетная масса составляет 8 кг. Продолжительность полета с боевой частью массой 4 кг составляет полчаса, с 2,5-киллограмовой боевой частью – один час. Может нести противотанковые, термобарические и осколочно-фугасные снаряды. Радиус действия системы достигает 30 км.

При отсутствии интереса со стороны национального заказчика (дело было еще до начала спецоперации России на Украине) украинская компания пыталась сделать ставку на внешний рынок. В частности, в Объединенные Арабские Эмираты аппарат продвигался в партнерстве с группой IGG.

Предыдущая версия аппарата RAM UAV была показана еще на 3-й международной выставке беспилотных систем и тренажеров UMEX-2018 в Абу-Даби в феврале 2018 года.

ВЫВОДЫ

Появление многофункциональных систем барражирующих боеприпасов стимулировало значительный рост интереса к данной технике со стороны заказчиков с Ближнего и Среднего Востока. Для многих стран они стали возможностью получить «квазиударные» беспилотные летательные аппараты, не инвестируя в закупку и последующую эксплуатацию соответствующих систем астрономические финансовые ресурсы.

Параллельно с технологическим усовершенствованием имеющихся систем меняются и тактические приемы их применения. Так, например, уменьшение размерности и удешевление беспилотных аппаратов стимулировало появление новой концепции – «стайного», или «роевого» применения. В настоящее время развитие этой концепции видится в качестве одного из основных направлений развития барражирующих боеприпасов на ближне- и среднесрочную перспективу.

При этом можно отметить, что разные страны в вопросах создания и оснащения собственных вооруженных сил такими системами идут разными путями.

Совершенно уникальное положение здесь занимает Израиль, являющийся своеобразным инкубатором соответствующих систем – государство создает условия для компаний промышленности, в том числе посредством закупок (иногда незначительных) их техники. Однако основная ставка делается на иностранных заказчиков.

Василий Иванов

Василий Иванович Иванов – журналист.