Российскую «Корону» покажут в августе в ходе работы форума «Армия-2023»

Ракета-носитель «Корона»

Специалисты входящего в структуру «Роскосмоса» Государственного ракетного центра им.Макеева планируют в ходе работы форума «Армия-2023», стартующего 14 числа в Кубинке, представить общественности перспективную ракету-носитель с именем «Корона». Правда, пока только ее макет.

«Корона» представляет собой полностью многоразовую одноступенчатую ракету-носитель с вертикальным взлетом и посадкой, которая будет способна как выводить полезные грузы на околоземную орбиту, так и возвращать их на Землю. Имея стартовую массу порядка 310 тонн при высоте в 42 метра, «Корона» позволит отправлять на орбиту до 5,5 тонн полезного груза и примерно столько же возвращать. Кроме того, «Корона» может выступать в качестве транспортного средства, обеспечивающего суборбитальные полеты формата «точка-точка» с неограниченной дальностью, а также осуществлять дозаправку объектов на орбите и выполнять их ремонт.

Ракета-носитель «Корона»

Ранее уже говорилось о том, что «Корона» будет рассчитана на 100 запусков, что подразумевает относительно низкую стоимость отправки космических грузов, а ключевая ее особенность заключается в возможности вывода аппаратов с орбиты и их спуска на Землю.

Макс Антонов