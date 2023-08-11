Томский электротехнический завод разработал электродвигатель для самосвалов БелАЗ

Томский электротехнический завод (ТЭТЗ, входит в концерн "Уралвагонзавод") разработал электродвигатель ДП216 для карьерных самосвалов "БелАЗ", сообщает пресс-служба союза "МПО работодателей Томской области".

В 2023 году ТЭТЗ планирует изготовить 25 таких изделий.

Новый электродвигатель предназначен для состава привода маслопрокачивающих насосов дизель-генераторов для применения в самосвалах "БелАЗ" грузоподъёмностью 220 тонн.

"При пуске мощного дизеля первым включается и отрабатывает электродвигатель ДП216. Именно он приводит в действие маслопрокачивающий насос, и только когда давление масла достигает требуемого значения, включается стартер, который запускает дизель", — рассказал руководитель направления развития гражданской продукции АО "ТЭТЗ" Дмитрий Завьялов.

К настоящему моменту двигатель совместно с дизель-генератором уже прошёл испытания в составе самосвала "БелАЗ-75304".

"Разработанный на ТЭТЗ электродвигатель постоянного тока по габаритно-присоединительным размерам и электрическим параметрам соответствует требованиям, предъявляемым к приводу маслопрокачивающего насоса", — приводит пресс-служба слова гендиректора "Инжиниринговый центр двигателестроения ТМХ" (принадлежит "Коломенский завод", входит в Трансмашхолдинг) Анатолия Мельникова.

Двигатель Коломенского завода установлен на новый самосвал "БелАЗа". Ранее сообщалось, что с 2025 года Белорусский автозавод планирует выпускать основные виды карьерной техники исключительно на российских двигателях.