Летящие над гребнями волн

Корпорация «Тактическое ракетное вооружение» на форуме «Армия-2023»

Международный военно-технический форум (МВТФ) «Армия-2023» будет работать в непростых условиях проведения Россией специальной военной операции (СВО) на Украине. Но это не отразится на количестве мероприятий, которые состоятся в период с 14 по 20 августа в Конгрессно-выставочном центре «Патриот», на полигоне Алабино и аэродроме Кубинка.

Одним из основных участников МВТФ традиционно является корпорация «Тактическое ракетное вооружение» (член СоюзМаш России), которую возглавляет генеральный директор, Герой Российской Федерации Борис Обносов. Что на этот раз мы увидим в красочно оформленном павильоне КТРВ? «НВО» рассказывает об этом первым.

В ПОИСКЕ НОВАТОРСКИХ РЕШЕНИЙ

В демонстрационном центре КТРВ собран практически весь спектр военной продукции и продукции гражданского (двойного) назначения, которую разрабатывают и производят предприятия, входящие в состав корпорации. Кроме того, в павильоне «В» работает дополнительная спецэкспозиция с демонстрацией новейших образцов гражданской продукции и прорывных технологий. На прилегающей к демоцентру территории расположились исторические образцы авиационных и морских вооружений и военной техники (ВВТ), многие из них находятся на вооружении десятков стран мира. Перечислить все практически невозможно, поэтому остановимся лишь на самых ярких и интересных экспонатах.

Это прежде всего авиационные управляемые ракеты. Среди них многофункциональная малозаметная высокоточная ракета нового поколения Х-69, разработанная ГосМКБ «Радуга» им. А.Я. Березняка (в составе КТРВ).

Чисто внешне очень напоминает применявшуюся противником в зоне СВО англо-французскую ракету Storm Shadow. У них отчасти схожи и тактико-технические характеристики. Но Storm Shadow стоит запредельно дорого – более 1,15 млн долл. А наша ракета значительно дешевле, менее уязвима на траектории полета. Не зря ее называют малозаметной.

Максимальная дальность полета – 290 км. Предназначена для боевого применения в составе комплексов вооружения: перспективного многоцелевого истребителя (ПАК-ПМИ), а также самолетов типа Су-30МК, Су-32, Су-35, МиГ-35, МиГ-29К и др. Ракета Х-69 поражает широкую номенклатуру наземных стационарных целей с известными до пуска координатами местонахождения и информационными признаками района: объекты коммуникаций, железнодорожные станции и узлы; стационарные наземные склады боеприпасов и ГСМ; наземные командные пункты и узлы связи; морские цели в местах базирования…

Среди других новинок – ракета малой дальности класса «воздух-воздух» РВВ-МД2. Это очередная модификация хорошо известной ракеты РВВ-МД разработки ГосМКБ «Вымпел» им. И.И. Торопова, которое в настоящее время также работает в составе КТРВ. Ракета предназначена для ближнего высокоманевренного воздушного боя, для поражения целей в любое время суток, с любых направлений, на фоне земли, при активном противодействии противника.

Дальность пуска – до 50 км. Новая модификация при сохранении внешней схожести с ракетой РВВ-МД «подросла» на 18 см (с 292 до 310 см) и «набрала в весе» 11 кг (со 106 до 117 кг). Уменьшился размах крыльев (с 51 до 43 см), а поперечный габарит теперь составляет 32×32 см – для обеспечения применения изделия с внутрифюзеляжных подвесок. Новая комбинированная система управления включает инерциальную систему с радиокоррекцией, работающую на начальном этапе траектории (до захвата цели головкой самонаведения (ГСН)), и инфракрасную ГСН, осуществляющую самонаведение уже после захвата.

Кроме того, установлена новая многоэлементная двухдиапазонная ГСН с более «широким взглядом» на цель в полете. Углы целеуказания составляют ±180º против ±60º. Дальность захвата цели типа истребитель F-15 – 10 км. Применен новый однорежимный ракетный двигатель твердого топлива (РДТТ) с увеличенным суммарным импульсом тяги, что обеспечило прирост максимальной дальности пуска до 50 км (против 40 км у предшественницы). Ракета обладает повышенной помехозащищенностью и является полностью цифровой, ее можно размещать внутри фюзеляжа новейшего самолета Су-57Э. Есть и другие новшества, благодаря чему вероятность поражения воздушной цели типа истребитель составила 0,6–0,8.

Одной из разработок, предлагаемых на экспорт головной площадкой корпорации, является тактическая противокорабельная ракета Х-35УЭ, которая практически по всем параметрам значительно превосходит предшественницу – Х-35Э. Теперь кроме надводных кораблей и транспортных судов ракета может поражать и наземные цели – радиоконтрастные и нерадиоконтрастные. По последним Х-35УЭ наводится с использованием спутниковой навигации. Ракета универсальна по носителям, среди которых – самолеты и вертолеты, корабельные и береговые ракетные комплексы. Дальность пуска увеличена в два раза – до 260 км. В цифровой борт ракеты «зашиты» пять вариантов логик выбора цели, Х-35УЭ может выполнять «горку», изменять маршрут движения к цели, выходить в заданную точку в заданное время и с заданного направления. Если по какой-то причине ракета не может сразу поразить цель, она способна трижды выполнять повторные заходы с разных ракурсов. На маршевом участке она летит над гребнями волн на высоте 10–12 м, перед заходом на корабль «ныряет» до 4 м и становится трудноразличимой для средств ПВО. И это при любых метеоусловиях и в любое время суток и года.

Представлена на выставке масса других разработок КТРВ. Для полноты картины буквально через запятую назовем уже хорошо зарекомендовавшие себя и не раз проверенные в сложных боевых условиях изделия. Это многоцелевая ракета «Гром-Э1», высокоскоростная противокорабельная ракета Х-31АД, высокоскоростная противорадиолокационная ракета Х-31ПД, межвидовая многоцелевая модульная ракета малого размера Х-МД-Э, модульная многоцелевая ракета малой дальности Х-38МЛЭ с лазерной системой наведения... А ракетой Х-22, например, недавно был нанесен «удар возмездия» после атаки Украины на Крымский мост.

Из морского вооружения демонстрируется новинка этого года – универсальная малогабаритная торпеда УМТ. Предназначена для поражения подводных лодок и судов, в том числе беспилотных аппаратов. Дальность хода – до 7 км, скорость – до 27 узлов, масса ВВ – до 35 кг. Есть также электрические и тепловые торпеды, которые характеризуются малой шумностью и высокой точностью наведения.

Крайне интересен радиолокационный комплекс обнаружения надводных целей и навигации подводных лодок МРК-50УЭ, предназначенный для обнаружения надводных целей и освещения навигационной обстановки. Этот комплекс, а также интегрированная система поиска и уничтожения мин «Александрит-ИСПУМ-Э» с самоходным подводным аппаратом (СПА), думается, очень пригодились бы для охраны Крымского моста от надводных беспилотников и поиска мин на рейде. Как и гидроакустическая станция «Маяк-С», а также комплекс «Корвет». Можно назвать еще малогабаритный противолодочный комплекс «Пакет-Э/НК», комплекс вооружения со скоростной подводной ракетой «Шквал-Э».

Все это, как мы уже отметили, лишь малая часть представленных образцов ВВТ, которые являются результатом слаженной работы всего коллектива корпорации. Как сказал в интервью нашей газете («НВО», 20.01.23) генеральный директор КТРВ Борис Обносов, «мы сейчас находимся в активном поиске новаторских решений, все КБ работают крайне напряженно... СВО на глазах меняет картину мира. Когда ты, по существу, воюешь против всего НАТО и их союзников, то оружия требуется больше. Самого совершенного, интеллектуального, которое превосходит натовские образцы, – штыками и лопатами не отобьешься».

Однако задачу по выпуску товаров гражданского назначения перед предприятием также никто не снимал. Их к 2025 году должно выпускаться не менее 30%. И корпорации есть что показать.

ПОЛЕТ «КОНДОРА»

На стендах КТРВ представлен широкий спектр продукции гражданского и двойного назначения для различных отраслей промышленности. Размещается она на двух площадках – собственно в демоцентре корпорации и на второй площадке в павильоне «В».

Изделия для авиации и космонавтики – это прежде всего малые космические аппараты. Например, спутники типа «Кондор-Э» – для получения, хранения и передачи на наземные пункты высокодетальной информации дистанционного зондирования Земли. Стоит отметить, что самый современный на сегодня аппарат «Кондор-ФКА» запущен на земную орбиту 27 мая 2023 года и уже приступил к полноценной работе. Он оснащен радиолокатором высокого разрешения с синтезированной апертурой, обеспечивающим круглосуточную и всепогодную съемку земной поверхности с детальностью до 1 м.

Корпорация также представляет новейший перспективный спутник мини-класса Diamond-X с радиолокатором на базе АФАР (активная фазированная антенная решетка) X-диапазона. Массогабаритные характеристики позволят осуществлять групповые запуски – до восьми космических аппаратов на одной ракете-носителе среднего класса. Спутник проектируется полностью на российских комплектующих. Сегодня это единственное отечественное решение по всепогодному мониторингу.

Для городского транспорта, а точнее для электробусов, в этом году корпорация представляет новый серийный продукт – ультрабыструю электрозарядную станцию ЭЗС-300. Она оснащается автоматическими системами контроля и безопасности, удаленной диагностики и управления. Может эффективно работать в рабочем диапазоне температур от -40°С до +40°С.

Более двух десятков типоразмеров литий-ионных аккумуляторов демонстрируются на стенде. Они используются как источники аварийного резервного питания на промышленных предприятиях, а также в любых приборах – от мобильных устройств до накопителей энергии. Батареи и модули, составленные из этих аккумуляторов, оснащаются безопасными зарядными устройствами, системами контроля и управления, разработанными конструкторами КТРВ. Готовые модули предлагаются для комплектации коммунальной техники на электротяге или электробусов.

Особо стоит упомянуть разработку для ЖКХ и строительной отрасли – многофункциональный электрический мини-погрузчик HARD-E. Это высокоавтоматизированная и энергоэффективная основа для малогабаритной техники, применяющейся в строительной, дорожной, коммунальной сферах, а также для выполнения транспортно-логистических работ на складах и на открытых площадках. Разработан на основе отечественных комплектующих и может оснащаться различным оборудованием. В комплекте имеются погрузочный блок, контейнерное оборудование, промышленный перфоратор. Есть также специальные блоки для уборки улиц и территорий предприятий от пыли, листвы, мелкого мусора.

Отдельно отметим тренажер «Парашютист», который используется для безопасной подготовки парашютистов-спортсменов и десантников на начальном этапе. При помощи различных систем на человека оказываются физические воздействия встречными потоками воздуха, вибрацией, звуковым давлением, вращением по крену и тангажу, перемещением по бегущей дорожке, как во время реального приземления. При этом в шлеме виртуальной реальности формируются зрительные образы пространства и звуковое сопровождение, соответствующие воздушному давлению и пространственному манипулированию телом. Программное обеспечение позволяет генерировать свои сценарии событий в любой обстановке.

Также на стенде гражданской продукции КТРВ в павильоне «В» впервые представлен макет реверсивного устройства двигательной установки ПД-8.

В арсенале КТРВ есть разработки мирового уровня и для медицины. Это ультразвуковые низкочастотные лечебно-профилактические аппараты и хирургическое оборудование, физиотерапевтический комплекс, а также импланты, эндопротезы, крепежный материал из уникального углерод-углеродного композита.

Впервые корпорация представляет установку нанесения тончайших пленок нанотехнологией атомного слоевого осаждения «Наномобиль». Она позволяет наносить невидимые глазу защитные пленки разного состава на образцы чрезвычайно сложной формы. Технология очень актуальна для электроники, радиотехники, производства монет и жетонов, ювелирной отрасли.

Одна из самых масштабных разработок – модель единого информационного пространства арктической зоны России. Система позволяет обеспечивать безопасное судоходство в арктических районах за счет интегрированной сети из обслуживаемых и необслуживаемых радиолокационных станций, корабельных ледовых приставок, диспетчерского центра.

Новинкой форума станет еще один комплекс, который разработан для использования судами в северных широтах. Это программный комплекс интерактивной визуализации движения судов в условиях ледовой обстановки «Лаперуз». Представляет собой трехмерную визуализацию на мониторе окружающей суши, морской поверхности, ледовой обстановки и самого судна.

Все перечисленное и пока оставшееся «за кадром» красноречиво говорит о том, что специалистам и рядовым посетителям МВТФ «Армия-2023» будет крайне интересно и полезно побывать на демонстрационных площадках корпорации «Тактическое ракетное вооружение». Вы не разочаруетесь и получите много новой информации.

Олег Фаличев

Олег Валентинович Фаличев – военный обозреватель, полковник в отставке.