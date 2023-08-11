Кто контролирует Черное море

Доставка военной техники водными путями в Европе давно налажена. Американские танки «Абрамс» на барже в Ниссингене (Нидерланды). Фото с сайта www.europeafrica.army.mil.

Для борьбы с морскими дронами есть испытанные и эффективные средства

17 июля 2023 года два украинских надводных дрона подорвали подводную часть Крымского моста. 1 августа ВСУ показали дроны такого типа американскому телеканалу CNN.

По украинским данным, мост был подорван новой моделью морского дрона весом около 1 т, длиной 5 м, с дальностью действия до 800 км и максимальной скоростью 80 км/ч (50 узлов). На представленном фото виден огромный бурун за кормой дрона. Кстати, по законам гидродинамики при скорости 50 узлов бурун должен быть еще выше, а современные гидроакустические станции (ГАС) могут обнаружить такой катер за десятки километров.

По информации американского издания Forbes, 30 июля три грузовых гражданских судна «прорвались» в украинский порт в порт Измаил в дельте Дуная под прикрытием четырех военных самолетов НАТО. Сначала зашло израильское судно «Ams 1», а за ним – греческое «Sahin 2» и турецко-грузинское «Yilmaz Kaptan». Первые два сухогруза шли от пролива Босфор, а третий – со стороны северной Турции. Издание уверяет, что суда ни от кого не скрывались, шли с включенными радиотранспондерами.

Еще 19 июля в Минобороны России предупредили, что «в связи с прекращением Черноморской инициативы и сворачиванием морского гуманитарного коридора с 00.00 московского времени 20.07.2023 все суда, следующие в акватории Черного моря в украинские порты, будут рассматриваться как потенциальные перевозчики грузов военного назначения».

Почти одновременно полупогруженные дроны атаковали гражданский танкер «Спарта», который конвоировали патрульные суда пр. 22160 «Сергей Котов» и «Василий Быков». Атака успешно отбита, дроны уничтожены, был близкий разрыв около «Котова», но там отделались испугом и шумом в ушах.

УРОКИ МИРОВЫХ ВОЙН

Эти события говорят как минимум о частичной утрате господства Черноморского флота (ЧФ) на Черном море. С другой стороны, это говорит о том, что российские адмиралы забыли уроки прошлых войн.

Уже в Первой мировой стали применять эффективную защиту портов, заливов и проливов от подводных лодок, включая сверхмалые, от радиоуправляемых взрывающихся катеров и подводных диверсантов. Речь идет о боносетевых заграждениях.

В 1916 году вход в Севастопольскую бухту был перекрыт боносетевыми заграждениями – сплетенной из мощной проволоки сетью, которая держалась на специальных поплавках и доходила до дна.

В центре заграждений были сделаны ворота, которые для прохода кораблей открывал специальный буксир. Протяженность заграждений составляла примерно 1100 м, включая 280-метровые ворота.

Боносетевое заграждение оставалось в Севастополе (уже новое) до 1991 года. Сам проходил его на теплоходе «Молдавия» в 1973 году. Но в 1991 году это заграждение просто бросили.

Чтобы закупорить советские подводные лодки в Финском заливе, немцы с весны 1943-го начали постановку сплошных сетевых заграждений и еще большее уплотнение минных полей. Так, в апреле 1943-го между островами Нарген и Порккала были поставлены двойные противолодочные сети глубиной около 60 м и протяженностью по фронту около 30 миль.

Чтобы сети успешно противостояли непогоде, их не углубили до самого дна, а промежуток между нижним обрезом сети и дном прикрыли двумя сотнями донных мин. От берега до берега, перегораживая залив, тянулись стальные сетевые боны, состоявшие из квадратных ячеек, каждая сторона которых равнялась четырем метрам.

Ставили немцы и другие сети. Полегче, но не менее опасные: сигнальные. На подходах к портам, на фарватерах и в узкостях. Такая сеть не могла удержать лодку на месте, но навлекала на нее смертельную опасность. От воздействия на сеть автоматически зажигались буйки, выделявшие густой дым. На этот сигнал спешили противолодочные корабли, и за субмариной начиналась охота.

В итоге немцам удалось запереть Финский залив. Выходы советских субмарин на коммуникации в Балтийском море прекратились до осени 1944-го.

ЗАГРАЖДЕНИЯ ЕСТЬ, НО НЕ ИСПОЛЬЗУЮТСЯ

Вот данные отечественных СМИ:

«На одном из предприятий ГК «Росатом» разработан целый ряд боносетевых средств физической защиты акваторий. В этот модельный ряд входят такие изделия, как боносетевые заграждения «Волга» и «Двина», боносетевое сигнализационное заграждение «Енисей», ворота для прохода маломерных плавсредств (сторожевых катеров) «Лиман»...

Новизна заграждения «Волга» состоит в том, что конструкция изделия подразумевает возможность размещения тропы наряда, обеспечивающей быстрое перемещение подразделения для борьбы с подводными нарушителями... Новизна заграждения «Двина» состоит в создании мощного противотаранного рубежа, а также в низкой стоимости... Новизна боносетевого сигнализационного заграждения «Енисей» заключается в особой сигнализационной сети, обладающей повышенной прочностью и не обладающей демаскирующими признаками».

Если бы такие сети были установлены хотя бы в километре от Крымского моста – сумели бы к нему прорваться подводные или полуподводные дроны?

БОРЬБА С ДРОНАМИ И БОРЬБА С БЮРОКРАТИЕЙ

Как бороться с морскими дронами? Есть два метода – активный и пассивный.

Для поиска дронов, а также для патрулирования подходов к украинскому побережью и контроля за движением транспорта в украинские порты следует расконсервировать десяток-два малых сторожевых судов и катеров. А пока не кончилось лето, их можно перебросить на Черное море с Балтики, Севера и Каспия.

Можно производить частичную расконсервацию. Главное, чтобы работали двигатели, 25–30-мм автоматы, радиолокационные станции и ГАС. На расконсервированные суда можно быстро поставить средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и большие противодроновые сетки.

Чтобы это сделать быстро, надо дать по рукам военным и гражданским бюрократам. Недавно я предложил двум не знающим друг друга, но одинаково компетентным деятелям ВПК превратить в дроны авиалайнеры Ту-154, которым запрещено перевозить пассажиров. Загрузить их тоннами тротила и отправить «куда доктор прописал».

Первый эксперт долго и нудно рассказывал мне о процедурах длинных согласований и испытаний в гражданских и военных ведомствах. А второй вообще посмеялся: «Это ж копейки стоит! Какой дурак за это возьмется?»

Самый же дешевый и эффективный способ защиты от морских дронов – минные заграждения у берегов Украины от Днепро-Бугского лимана до румынской границы на Дунае.

О МИННЫХ ЗАГРАЖДЕНИЯХ

Главной причиной сдачи Севастополя в июле 1942 года была постановка минных заграждений на подступах к Севастополю, произведенная в первые дни войны командующим ЧФ Филиппом Октябрьским по приказу наркома ВМФ Николая Кузнецова.

Всего за войну ЧФ выставил 10 745 мин, из них на оборонительных заграждениях – 8388 мин. 78% мин были выставлены против не приближавшихся к нашим берегам румынских кораблей, а также итальянского и немецкого флотов, которые якобы вошли в Черное море в видениях Октябрьского и Кузнецова.

Зато наши корабли из-за минной опасности с большим трудом прорывались в Севастополь. На своих минах было потеряно 12 кораблей и судов.

Были, конечно, и другие причины. Так, адмирал Октябрьский в ноябре-декабре 1941 года ухитрился вывезти из Севастополя большую часть боеприпасов калибра 75–305 мм, а также большую часть зенитной артиллерии. А адмирал Кузнецов в тот же период приказал вывести с Черного моря через Босфор около 20 судов, включая вспомогательный крейсер (бывший ледокол «Микоян»), вооруженный пятью 130-мм пушками Б-13. Но главная причина гибели Севастополя – мины.

Минирование вод на Азовском море ВСУ начали еще в 2015 году. Вспомним действия корабельно-катерной группы «Тритон» и других. В 2016–2020 годах на украинских минах в Азовском море подорвались десятки рыбаков и туристов. 30 марта 2017 года близ Мариуполя на мине погиб украинский пограничный катер UMC-1000.

Я не нашел точного числа мин, поставленных ВСУ на подступах к Одессе – Южному. Но по справке Сочинского порта от 18 мая 2022 года там было выставлено около 420 мин ЯМ и ЯРМ. (ЯМ – якорная мина образца 1943 года. Глубина постановки – до 50 м. Вес взрывчатого вещества – 50 кг. ЯРМ – противодесантная якорная мина. Глубина постановки – от 1 до 12 м. Вес взрывчатого вещества – 3 кг).

Повторяю, единственная возможность полностью закрыть Черное море от украинских морских дронов – это создать сплошные минные заграждения от Днепро-Бугского лимана до румынской границы.

Атаки с воздуха по местам базирования морских дронов малоэффективны. Такие дроны не нуждаются ни в портах, ни в причалах. Достаточно большого трейлера или тягача, чтобы подвезти тележку с дроном к морю и спустить его на воду.

Какие-то у нас стыдливые появились генералы и адмиралы. ВСУ десятки раз бомбили мосты и плотины на Днепре, Северском Донце, Ингуле и других реках. А нам ударить по мостам и плотинам на Днепре – совершенно неприлично.

ВСУ могли в 2021–2022 годах поставить тысячи мин на Черном и Азовском морях. А мы опять-таки это делать конфузимся.

К 1990 году в СССР имелись огромные запасы морских мин, которые можно было ставить с кораблей, подводных лодок, самолетов. И вообще с любых плавсредств, включая рыболовные баркасы, как в Корее в 1950–1953 годах.

Советский ВМФ обладал огромным арсеналом реактивных всплывающих донных мин, дрейфующих мин и т.д. Самодвижущаяся мина СМДМ-2 могла пройти под водой до места постановки свыше 50 км.

ВОДНЫЙ ПУТЬ ПО ДУНАЮ

С 1945 по 2023 год в СССР и России выпущены сотни книг о войне на Черном море в 1941–1944 годах. Но ни в одной из них внятно не рассказано о германской транспортной артерии по Дунаю.

По этому стратегическому пути шли сотни германских судов типа «река-море», в большинстве вооруженных, но прятавших в трюмах свое вооружение при прохождении турецких проливов.

По выходе из Дуная в 1942–1943 годах часть из них шла в Севастополь, а затем в Анапу. Успехи немцев на Кавказе были бы невозможны без перевозки личного состава, техники и боеприпасов морем.

Другая часть шла через Босфор в Грецию и Югославию, в Италию и Францию. Я изучил германский корабельный справочник Эриха Грёнера и установил, где были потоплены или захвачены союзниками германские суда типа «река-море», построенные в Линце, Варне и Николаеве. Это десятки портов Европы вплоть до Тулона и Марселя.

Но вернемся в наши дни. Военные действия в феврале 2022 – июне 2023 года не затронули устье Дуная, где проходит граница с Румынией. Порты Рени и Измаил (оба с железнодорожными терминалами), а также Килия и Вилково работали. Через них по Дунаю могло поступать оружие для Украины.

Ввод в строй канала между баварскими городами Бамберг и Кельхайм в конце 1992 года открыл европейский водный путь Рейн-Майн-Дунай, соединяющий порты Северного и Черного морей. Его протяженность от Роттердама до портов Рени, Измаил, Килия и Вилково составляет около 3500 км.

В 2010–2012 годах Дунай был включен в программу Трансъевропейской транспортной сети в качестве ключевого коридора с круглогодичным судоходством.

Выход из Дуная в Черное море контролируют две страны. Под юрисдикцией Украины находится канал Устье Быстрое, а под юрисдикцией Румынии канал Черновода-Констанца.

Устье Быстрое было открыто для судоходства 17 августа 2020 года, со второй попытки, после подрыва здесь на своих же минах украинских малого гидрографического судна «Шляховик» (28 июля), лоцманского катера «Орлик» (31 июля, затонул) и шедшего для его подъема плавкрана (3 августа).

На территории, прилегающей к дельте Дуная, помимо 12 морских и речных портов (8 румынских и 4 уже названных украинских) имеются авиабаза «Михаил Когэлничану» и 2 «объекта заблаговременного складирования запасов армии США». Удобный логистический хаб для военных грузов. Расстояние между пунктами складирования не превышает 44 км, и они связаны не только железной и автомобильными дорогами, но и водными путями.

В ходе учений в октябре 2022 года военные объекты США и НАТО в Румынии позволили развернуть в этом районе 101-ю десантную дивизию (октябрь 2022-го). А также размещать запасы вооружений, которые по Дунаю или в пределах румынских территориальных вод в Черном море могут беспрепятственно и скрытно направляться в порты Украины (способные принимать суда длиной до 296 м, осадкой до 7 м, дедвейтом до 18 369 т).

Как по Дунаю, так и в открытом море, пользуясь правом свободы судоходства, ходят суда под флагом Украины. Украинское Дунайское пароходство (УДП) располагает речным флотом численностью 75 самоходных судов и 245 единиц несамоходного флота грузоподъемностью от 1000 до 2300 т. А также оперирует флотом заграничных совместных предприятий в 125 несамоходных судов. Кроме того, в состав морского флота УДП входят семь судов дедвейтом от 3300 до 4050 т (6 сухогрузов и 1 для наливных грузов).

10 августа 2020 года начала действовать стратегическая паромная переправа через Дунай – короткий путь между Украиной и Румынией. Международные пункты пропуска в Орловке и Исакче открыты для грузового и легкового транспорта. Пропускная способность переправы – свыше тысячи автомобилей в сутки.

Как можно пресечь поставки оружия и предметов двойного назначения в украинские порты на Дунае? Тотальными бомбардировками портов Рени, Измаил, Килия и Вилково, а также железнодорожных путей к ним. Это уже делается, но в недостаточном объеме.

Трудно сказать, насколько эффективна будет постановка минных заграждений в украинском рукаве Дуная и на подступах к нему в Черном море.

Итак, минирование украинского побережья Черного моря и пресечение поставок военной техники по Дунаю будут иметь важное значение для ведения СВО. И станут серьезным аргументом для Запада в пользу заключения мира.

Александр Широкорад

Александр Борисович Широкорад – писатель, историк.