Сеул и Пхеньян в геостратегическом четырехугольнике

Старая авиатехника советской эпохи до сих пор в строю. На этом истребителе J-6 (копия МиГ-19) северокорейский летчик дезертировал на юг полуострова, машина стала музейным экспонатом. Фото Владимира Карнозова.

Вашингтон, Москва, Пекин и Токио – ориентиры для Корейского полуострова

В продолжение разговора о раскладе сил в Северо-Восточной Азии («Кто приглядывает за Корейским полуостровом», «НВО», 04.08.23) мы расскажем о военно-политических курсах Республики Корея (РК) и Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР).

ЮЖНАЯ КОРЕЯ: ОГЛЯДКА НА США

Военно-политический курс Сеула направлен на поддержание стабильности на Корейском полуострове, укрепление безопасности страны и ее международных позиций путем упрочения сотрудничества с США и совершенствования национальных ВС. Стратегической целью провозглашено преодоление раскола Кореи и создание условий для объединения РК и КНДР.

Южнокорейское руководство проводит политику давления на Пхеньян в целях свертывания северокорейских ядерных исследований и прекращения ракетной программы. Сеул ввел санкции против КНДР и отказался от большинства совместных проектов, установил запрет на заходы северокорейских судов в морские порты РК и их проход через свои территориальные воды. Министерство обороны РК восстановило тезис о КНДР как основном противнике в военно-доктринальных документах.

Сеул полагает, что вероятность провокаций со стороны Пхеньяна, в том числе военного характера, сохраняется. Сеул продолжает наращивать боевую мощь своих ВС, развертывать национальную систему противоракетной обороны (ПРО) и укреплять стратегические отношения с США.

Политика РК на северокорейском направлении осуществляется в тесном взаимодействии с США. Военно-политический союз с Вашингтоном рассматривается в качестве основного фактора национальной безопасности, гарантирующего сдерживание КНДР. Сеул выступает за сохранение американского военного присутствия на Корейском полуострове на длительную перспективу.

Основой договорно-правовой базы союза РК с США является бессрочный Договор о взаимной обороне (1953). По этому договору «каждая сторона признает, что вооруженное нападение в зоне Тихого океана на территорию одной из сторон… будет представлять угрозу миру и безопасности другой стороны, и заявляет, что будет действовать против общей опасности».

На территории РК развернута группировка войск США, которая использует 110 южнокорейских военных объектов. Взаимодействие ВС двух стран осуществляется под руководством Объединенного американско-южнокорейского командования (ОАЮК), сформированного в 1978 году. Действуют совместные органы управления и разведки, единая система ПВО. Совместная подготовка ВС двух стран отличается высокой интенсивностью и направлена в первую очередь на отработку способов применения объединенной группировки в ходе вероятного вооруженного конфликта на полуострове (учение «Фоул игл/Токсури», командно-штабное учение «Ыльчжи/Фридом гардиан» и др.).

Сеул считает США приоритетным партнером в сфере военно-технического сотрудничества. На долю США приходится около 90% объема южнокорейского импорта продукции военного назначения (ПВН). Основное внимание уделяется приобретению авиатехники, высокоточного оружия, радиоэлектронного оборудования и технологий их производства. Общая стоимость контрактов на поставку американской ПВН для ВС РК превышает 20 млрд долл.

В отношениях с Японией Республика Корея исходит из необходимости наращивать двустороннее политическое и экономическое взаимодействие. Но развитию межгосударственных связей препятствуют противоречия, связанные с нежеланием Токио отказаться от притязаний на южнокорейские скалы Лианкур (острова Токто/Такэсима). Острым поводом для противоречий остается также отказ Японии от официальных извинений и выплаты денежных компенсаций жертвам сексуального рабства в период японской оккупации Кореи (1910–1945).

В последние годы сторонам удалось повысить уровень сотрудничества по глобальным проблемам, включая сферу региональной безопасности. Сеул и Токио проводят скоординированную политику в отношении Пхеньяна и держатся единого подхода к урегулированию ядерной проблемы Корейского полуострова. Активизируются военные связи в трехстороннем формате США-Япония-РК.

Важное место во внешней политике РК отводится китайскому направлению. Сеул считает КНР одним из ведущих государств региона, от позиции которого в значительной степени зависят перспективы развития ситуации на Корейском полуострове. Это определяет интерес РК к углублению всесторонних, в том числе военных связей с Пекином – особенно в целях возможного использования китайского влияния на Пхеньян. Власти в Пекине и Сеуле налаживают взаимодействие в сферах предотвращения опасной военной деятельности на море и в воздушном пространстве, ликвидации последствий стихийных бедствий и техногенных катастроф. В декабре 2015 года вступило в силу соглашение о свободной торговле между РК и КНР.

Сеул поначалу неохотно и под явным давлением США включился в санкционную гонку против России в связи с украинским кризисом, но в феврале 2023 года значительно (до 800 позиций) расширил санкционный список. При этом РК исправно и не без выгоды для себя поставляет вооружение производства своего ВПК западным странам для замещения их вооружений, переданных Украине.

Согласно военной доктрине РК, одним из важнейших инструментов достижения политических целей являются национальные ВС. В качестве наиболее вероятного противника руководство страны рассматривает КНДР.

Разработаны планы развития ВС РК и их боевого применения. Они предусматривают участие РК во взаимодействии с США во всех видах войн (всеобщей, ограниченной и локальной) на Корейском полуострове и в зоне Тихого океана. Кроме того, Вашингтон и Сеул реализуют «Стратегию расширенного сдерживания КНДР от применения ядерного и других видов оружия массового поражения» (2013), которая декларирует возможность нанесения упреждающих ударов в случае реальной угрозы использования оружия массового поражения Пхеньяном.

В области строительства ВС руководство РК проводит курс на повышение самостоятельности в вопросах обеспечения национальной безопасности при одновременном укреплении военно-политического союза с США. Главной целью в плане реформирования национальных ВС на период до 2030 года является создание современных, технически оснащенных и компактных вооруженных сил, способных эффективно противостоять потенциальным и внезапно возникающим угрозам. Основные усилия предусмотрено направить на оптимизацию организационно-штатной структуры войск (сил), совершенствование системы управления, оснащение соединений и частей вооружением и военной техникой, внедрение информационных технологий, повышение эффективности оперативной и боевой подготовки.

СЕВЕРНАЯ КОРЕЯ: МЕЖДУ КНР И РФ

Военно-политический курс КНДР, по сути, направлен на обеспечение выживания действующего режима и сохранение культа личности вождя.

Главным средством достижения этой цели является ускоренная реализация концепции строительства «мощной державы» на основе «корейской модели» социализма. При этом Пхеньян исходит из тезиса о необходимости распространения своей идеологии на весь Корейский полуостров, укрепления сотрудничества с «независимыми» государствами мира и «борьбы с империализмом и его союзниками» в глобальном масштабе.

Теоретической основой деятельности руководства КНДР является государственная идеология «чучхе». Смысл ее сводится к «независимости в политике и опоре на собственные силы в экономике и обороне». Провозглашается тезис об авангардной роли армии как ведущей силы общества. Официально он оформлен в 1995 году в виде военно-ориентированной политики («сонгун»), которая рассматривает военное строительство в качестве государственного приоритета во всех сферах деятельности.

Особенностью курса Пхеньяна является сочетание демонстративных заявлений и попыток возобновить региональные переговоры – на приемлемых для себя условиях, но с бескомпромиссным отстаиванием принципиальных позиций по ключевым вопросам, включая межкорейское урегулирование и решение ядерной проблемы.

Нормализация двусторонних отношений с США рассматривается в КНДР как главный фактор обеспечения национальной безопасности. Основной целью является выход на прямой диалог с Вашингтоном по военно-политическим проблемам и создание условий для подписания мирного договора, который должен заменить соглашение о перемирии 1953 года. По оценкам северокорейского руководства, даже частичное решение данной задачи позволит расширить доступ к иностранным инвестициям и технологиям, необходимым для модернизации экономики.

КНДР считает Республику Корея временно отделенной частью единого корейского государства и официально выступает за мирное объединение родины без вмешательства внешних сил. При этом Пхеньян, несмотря на заинтересованность в возобновлении сотрудничества с Сеулом, не идет на снижение военной напряженности на полуострове и взаимное сокращение группировок войск в приграничных районах, связывая такие шаги с безусловным выводом контингента ВС США с территории РК.

В Пхеньяне считают, что Сеул воспользовался напряженной ситуацией в межкорейских отношениях как поводом для корректировки своих планов военного строительства, ускоренного наращивания ударного потенциала своих ВС и строительства собственной системы ПРО для укрепления военно-политического союза с США и налаживания взаимодействия с Японией.

Китай рассматривается руководством КНДР в качестве ближайшего стратегического союзника, способного «немедленно оказать военную и другую помощь», если Пхеньян «подвергнется вооруженному нападению со стороны одного или нескольких государств» (двусторонний Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи, 1961год).

Пхеньян добивается увеличения китайских инвестиций в экономику КНДР и расширения участия Пекина в совместных проектах в промышленности, сельском хозяйстве и на транспорте. Большое значение придается расширению связей с КНР в военной и военно-технической областях, в том числе возобновлению поставок китайской продукции военного назначения на безвозмездной основе.

При этом в отношениях северокорейцев с китайцами наблюдается охлаждение, что выражается в сокращении контактов в политической и военной областях. Основной причиной стали расхождения сторон в подходах к урегулированию региональных проблем, в первую очередь касающихся ядерной программы КНДР.

Россию КНДР рассматривает в качестве потенциального партнера в различных сферах. Пхеньян хочет заручиться поддержкой РФ в решении проблем регионального урегулирования. А также получить экономическую, финансовую и военно-техническую помощь, необходимую для выполнения народно-хозяйственных задач и реформирования национальных ВС.

Сеул полагает, что, несмотря на определенные разногласия, стратегический курс России по многим направлениям отвечает интересам КНДР. Пхеньян поддерживает подходы РФ к решению ряда международных проблем, в том числе в отношении украинского кризиса. Укрепление российских позиций в мире Пхеньян считает важным фактором стабильности в Северо-Восточной Азии. При этом Пхеньян полагает, что основой для укрепления двустороннего сотрудничества с Москвой могут стать усилившиеся противоречия между Россией и Западом, особенно в связи с событиями на Украине.

К своим главным политическим и военным противникам северокорейское руководство относит США и их союзников – РК и Японию. Официальная военная доктрина КНДР носит оборонительный характер. Но ряд ее положений предусматривает возможность нанесения внезапных упреждающих ударов по «противникам объединения Кореи».

Задача наращивания мощи Корейской народной армии (КНА) по-прежнему остается на первом плане. Основной фокус делается на повышении обороноспособности страны и сдерживании потенциальных угроз за счет действий в киберпространстве, совершенствовании ядерного и ракетного потенциалов.

По оценкам американских экспертов, КНДР активно развивает экспорт своих баллистических ракет, комплектующих и технологий для их производства. В число партнеров Сеула в этой области входят Иран и Сирия.

Василий Иванов

Василий Иванович Иванов – журналист.