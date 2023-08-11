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Независимое военное обозрение

Кубинка готовится к форуму

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Среди образцов военной, специальной техники и вооружения, которые покажут в Подмосковье, будет и легкий танк 2С25 «Спрут-СД», называемый также авиадесантной самоходной противотанковой пушкой. Фото Владимира Карнозова
Среди образцов военной, специальной техники и вооружения, которые покажут в Подмосковье, будет и легкий танк 2С25 «Спрут-СД», называемый также авиадесантной самоходной противотанковой пушкой. Фото Владимира Карнозова.

Министерство обороны РФ планирует заключить контракты на сумму свыше 433 млрд рублей

Специальная военная операция на Украине продолжается уже полтора года. Помимо ввода свежих соединений Вооруженных сил Украины (ВСУ) в так называемое «летнее контрнаступление», киевский режим все чаще прибегает к террористическим методам, таким как налеты беспилотной авиации в глубь российской территории, включая Москву и Подмосковье. Поэтому на недавней коллегии Министерства обороны РФ (МО РФ) обсуждались вопросы обеспечения безопасности. «Объединенная группировка войск продолжает вести активные боевые действия на всех направлениях, сосредоточивая основные усилия на ослаблении боевых возможностей противника, – сказал глава ведомства Сергей Шойгу. – С учетом складывающейся обстановки приняты дополнительные меры по повышению защиты от нападений с воздуха и моря». Это, несомненно, имеет отношение и к форуму «Армия-2023», включенному министром в число «наиболее значимых мероприятий» уходящего лета.

Международный военно-технический форум (МВТФ) «Армия-2023» открывается 14 августа на нескольких площадках.

Основные события пройдут в подмосковной Кубинке. На форум приглашены главы 108 оборонных ведомств, ожидается прибытие делегаций многих стран мира. От промышленности примут участие почти 1,5 тыс. предприятий, они представят около 28 тыс. образцов продукции военного и двойного назначения. «Будут широко представлены отечественные военно-технические разработки, которые прошли испытания в реальной боевой обстановке», – пояснил Шойгу. По его словам, МО РФ планирует заключить контракты на общую сумму свыше 433 млрд руб. Научно-деловая программа включает более 260 мероприятий по обсуждению актуальных аспектов развития оборонно-промышленного комплекса, военного и военно-технического сотрудничества. Будут проведены круглые столы по вопросам специальной военной операции.

Одновременно с форумом пройдет XI Московская конференция по международной безопасности. Ее участники обсудят вопросы глобальной стабильности в условиях становления многополярного мира, взаимодействия оборонных ведомств разных стран, а также военные аспекты региональной безопасности в Европе, Азии, Латинской Америке, на Ближнем Востоке и в Африке. А независимые эксперты смогут обсудить острые проблемы повестки в формате дискуссионного клуба «Единый мир – общая безопасность».


Владимир Карнозов

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Шойгу Сергей
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