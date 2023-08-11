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ТАСС

Эксперт: изучение грунта Луны позволит уточнить строение Вселенной после Большого взрыва

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Космический аппарат для миссии «Луна-25» собран и готовится к пуску с космодрома Восточный
Космический аппарат для миссии «Луна-25» собран и готовится к пуску с космодрома Восточный.
Источник изображения: «Роскосмос»

Андрей Новиков назвал запуск "Луны-25" знаковым событием, напомнив, что в последний раз страна отправляла объекты на Луну в 1976 году

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Отправка российской станции "Луна-25" к южному полюсу Луны позволит расширить знания ученых о строении Вселенной и первых моментах ее жизни после Большого взрыва, считает эксперт Инфраструктурного центра "Аэронет" на базе Научно-образовательного центра МГТУ им. Н.Э. Баумана Андрей Новиков.

Он назвал запуск "Луны-25" знаковым событием, напомнив, что в последний раз страна отправляла объекты на Луну в 1976 году, это была станция "Луна-24".

"Одна из поставленных задач - изучить элементный состав грунта в полярных областях Луны. Это позволит расширить представления ученых о строении Вселенной и первых моментах ее жизни после Большого взрыва. Кроме того, отправка зонда поможет оценить возможности будущих экспедиций на спутник Земли", - сказал Новиков ТАСС.

Говоря о будущих миссиях, эксперт отметил приоритет организации долговременных экспедиций на Луну и Марс для развития науки.

"Марсоходы передают на Землю несравнимо больше данных, чем это сделает первый экипаж на Марсе. Поэтому нужно создавать базы. Российские вузы работают над этой задачей. В МГТУ им. Н.Э. Баумана, к примеру, запущена магистерская программа, которая будет готовить специалистов по созданию космической архитектуры на поверхностях Луны и Марса, а также обеспечению безопасности персонала таких баз", - сказал он.

Автоматическая станция "Луна-25" станет первым отечественным аппаратом в современной России, который отправится на естественный спутник Земли. Запуск миссии запланирован на 11 августа. В июле аппарат был доставлен на космодром Восточный. Цель проекта - отправка автоматического зонда для исследований в районе южного полюса Луны. Планируется, что модуль будет посажен недалеко от кратера Богуславского. Ранее пресс-служба Роскосмоса сообщала, что запуск миссии перенесен с июля на август для достижения требуемой надежности ее реализации. 

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