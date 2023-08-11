«Подтвердит статус великой морской державы»: новая атомная подлодка Duguay-Trouin передана ВМС Франции

Источник изображения: topwar.ru

Новая ударная атомная субмарина Duguay-Trouin была передана французскому флоту. Это второй после АПЛ Suffren представитель проекта Barracuda.

С этой поставкой обновление флота продолжается, что позволяет Франции укрепить свой контроль над морскими пространствами и подтвердить свой статус великой морской державы

- говорится в заявлении ВМС страны.

Всего планируется построить шесть субмарин проекта Barracuda. Введение в строй оставшихся 4 АПЛ ожидается в 2024-2030 годах. Стоимость строительства всех шести подлодок оценивалась в 2014 году в 10,42 млрд евро.

Это крупный технологический скачок. Оборудование новых субмарин в 10-15 раз мощнее, чем у предшественников – подлодок класса Ruby, за счет автоматизации, оптронной мачты, цифровизации, искусственного интеллекта и прочих нововведений

- отмечается в издании Opex360.

Источник изображения: topwar.ru

АПЛ класса Barracuda имеют полное водоизмещение 5300 тонн, их длина составляет 99 м, диаметр – 8,8 м. Субмарины могут нести крылатые ракеты MdCN [морская модификация уже известных по СВО Storm Shadow], модернизированные ПКР Exocet SM39, тяжелые управляемые торпеды F-21 [533 мм] и мины.

Barracuda идут на замену класса Ruby: три из них уже списаны, три пребывают в строю. Как считают в командовании ВМС Франции, для удовлетворения оперативных потребностей флота необходимо иметь 6 ударных субмарин.