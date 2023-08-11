Войти
Военное обозрение

«Подтвердит статус великой морской державы»: новая атомная подлодка Duguay-Trouin передана ВМС Франции

138
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Новая ударная атомная субмарина Duguay-Trouin была передана французскому флоту. Это второй после АПЛ Suffren представитель проекта Barracuda.

С этой поставкой обновление флота продолжается, что позволяет Франции укрепить свой контроль над морскими пространствами и подтвердить свой статус великой морской державы

- говорится в заявлении ВМС страны.

Всего планируется построить шесть субмарин проекта Barracuda. Введение в строй оставшихся 4 АПЛ ожидается в 2024-2030 годах. Стоимость строительства всех шести подлодок оценивалась в 2014 году в 10,42 млрд евро.

Это крупный технологический скачок. Оборудование новых субмарин в 10-15 раз мощнее, чем у предшественников – подлодок класса Ruby, за счет автоматизации, оптронной мачты, цифровизации, искусственного интеллекта и прочих нововведений

- отмечается в издании Opex360.

Источник изображения: topwar.ru

АПЛ класса Barracuda имеют полное водоизмещение 5300 тонн, их длина составляет 99 м, диаметр – 8,8 м. Субмарины могут нести крылатые ракеты MdCN [морская модификация уже известных по СВО Storm Shadow], модернизированные ПКР Exocet SM39, тяжелые управляемые торпеды F-21 [533 мм] и мины.

Barracuda идут на замену класса Ruby: три из них уже списаны, три пребывают в строю. Как считают в командовании ВМС Франции, для удовлетворения оперативных потребностей флота необходимо иметь 6 ударных субмарин.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Франция
Продукция
Barracuda
Проекты
Barracuda АПЛ
Похожие новости
16.01.2023
Париж и Москва сошлись в подводной битве
27.09.2021
Премьер Австралии Моррисон заявил, что партнерство AUKUS поможет безопасности в регионе
05.10.2018
Франция построит ПЛАРБ нового поколения
22.12.2016
Французские подлодки обойдутся Австралии в 37 миллиардов долларов
19.03.2015
Строитель «Мистралей» терпит финансовые убытки, но надеется на лучшее
30.07.2010
Ожидание бразильского контракта
05.07.2010
Франция намерена сократить оборонный бюджет на 3,5 млрд евро к 2013 г.
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 11.08 02:46
  • 54102
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 11.08 00:01
  • 0
Казино WRCFT+ ТОП в рейтинге онлайн на реальные деньги в августе 2023 года (Список прибыльных online casino)
  • 10.08 21:43
  • 6
Ракетный центр Макеева покажет макет перспективной ракеты "Корона" на форуме "Армия-2023"
  • 10.08 20:21
  • 1
Эксперты оценили БМП «Манул» с 57-мм пушкой в качестве средства для противодействия форсированию противником водных преград
  • 10.08 17:11
  • 204
Андрей Костин «Три ответа на один вопрос — как вернуть деньги в экономику»
  • 10.08 16:22
  • 0
ВОЕННО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО и музей ДВКР ФСБ России приготовили насыщенную программу для участников форума «Армия-2023»
  • 10.08 16:14
  • 3
Российский автопром пустился в погоню за Илоном Маском
  • 10.08 15:53
  • 21
Путин призвал российских авиастроителей занять освободившуюся в РФ нишу
  • 10.08 14:34
  • 10
ВВС США «показали» массированный удар по России
  • 10.08 13:45
  • 1
Американское издание: Россия сумела решить проблему с оптикой для новейших танков
  • 10.08 12:50
  • 1
"Нет равных": в США высоко оценили российские вертолеты Ми-28 и Ка-52
  • 10.08 10:52
  • 1
Скоро Запад избавится от Украины. Ее жизненный цикл завершается
  • 10.08 09:18
  • 0
Ликвидация очередной польской угольной шахты – преступление против госимущества
  • 10.08 08:56
  • 2
Американскому беспилотнику Mojave не понадобятся взлетно-посадочные полосы
  • 10.08 06:30
  • 3
"В зоне поражения может оказаться и Московский регион": насколько опасны французские ракеты SCALP