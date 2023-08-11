«Подтвердит статус великой морской державы»: новая атомная подлодка Duguay-Trouin передана ВМС Франции

Источник изображения: topwar.ru
Новая ударная атомная субмарина Duguay-Trouin была передана французскому флоту. Это второй после АПЛ Suffren представитель проекта Barracuda.
- говорится в заявлении ВМС страны.
Всего планируется построить шесть субмарин проекта Barracuda. Введение в строй оставшихся 4 АПЛ ожидается в 2024-2030 годах. Стоимость строительства всех шести подлодок оценивалась в 2014 году в 10,42 млрд евро.
- отмечается в издании Opex360.
Источник изображения: topwar.ru
АПЛ класса Barracuda имеют полное водоизмещение 5300 тонн, их длина составляет 99 м, диаметр – 8,8 м. Субмарины могут нести крылатые ракеты MdCN [морская модификация уже известных по СВО Storm Shadow], модернизированные ПКР Exocet SM39, тяжелые управляемые торпеды F-21 [533 мм] и мины.
Barracuda идут на замену класса Ruby: три из них уже списаны, три пребывают в строю. Как считают в командовании ВМС Франции, для удовлетворения оперативных потребностей флота необходимо иметь 6 ударных субмарин.