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Военное обозрение

ВВС США создают квантовую систему навигации для замены GPS

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Источник изображения: topwar.ru

SandboxAQ, принадлежащая, как и Google, компании Alphabet, сотрудничает с ВВС США в разработке квантовой системы позиционирования, которая призвана заменить или дополнить GPS.

На данном этапе новая система предназначена для использования в военных операциях в районах, не охваченных GPS, или в ситуациях, когда эта система будет заглушена. Проект основан на применении квантовых методов и алгоритмов искусственного интеллекта.

Как поясняют в SandboxAQ, в интересах ВВС США планируется задействовать передовые квантовые технологии, которые значительно повышают точность навигации. Система будет использовать уникальные возможности квантовых датчиков с высокой чувствительностью к изменениям магнитных и электрических полей для достижения беспрецедентной точности позиционирования и навигации.

Источник изображения: topwar.ru

Работа квантовых датчиков будет координироваться ИИ для повышения производительности системы. Например, алгоритмы ИИ эффективно обнаруживают и смягчают помехи от таких источников, как вибрация самолета.

SandboxAQ уже провела испытания новой системы навигации в воздухе, установив ее на военно-транспортный самолет С-17. В ВВС США считают, что работа в этом направлении будет способствовать укреплению национальной безопасности страны.

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
C-17
Проекты
AI
GPS
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