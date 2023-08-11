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Военное обозрение

«Для оценки полезности оружия»: ВСУ получили штурмовые винтовки ACAR из Австралии

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Источник изображения: topwar.ru

Украина стала полигоном для испытаний западных боевых систем. Одни разработчики выявляют на театре военных действий недочеты в созданных ранее ими изделиях, другие надеются покорить мировой рынок, продемонстрировав высокую эффективность новых образцов.

Как сообщается на сайте компании Thales Australia, первая партия «австралийских боевых штурмовых винтовок» (сокращенно – ACAR) поставлена на Украину. Их передача стала частью нового транша военной помощи от Канберры наряду с другим неназываемым оружием и амуницией. ВСУ получили ACAR в двух модификациях – калибра 5,56 мм и 7,62 мм.

Данная поставка позволит украинским силам оценить полезность ACAR для удовлетворения своих потребностей

- поясняют в компании.

Стандартная версия ACAR имеет калибр 5,56 мм, а также выпускается в вариантах 7,62 мм и .300 Blackout. 6,8-мм модификация находится на завершающей стадии испытаний.

Компания занимается активным расширением производственных мощностей и надеется, что боевые испытания новой винтовки позволят выйти на европейский рынок. Официальная презентация ACAR запланирована на оборонной выставке DSEI в Британии, которую предполагается провести в сентябре текущего года.

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  • В новости упоминаются
Страны
Австpалия
Украина
Компании
Thales
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