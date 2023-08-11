Генерал Скшипчак: польские власти охватило безумие и паника

По мнению бывшего командующего Сухопутными войсками Польши генерала Вальдемара Скшипчака, польские власти охвачены "безумием и паникой", пишет RP. К таким результатам привели начавшиеся вблизи Сувалкского коридора учения белорусской армии, а также появление бойцов группы "Вагнер" на территории соседней страны.

На этой неделе белорусская армия начала маневры в Гродненской области – непосредственно у польской границы, в районе Сувалкского коридора. Согласно заявлению белорусского Минобороны, это "командно-штабные учения" с участием 6-й Отдельной гвардейской механизированной бригады.

В сообщении говорится, что "во время учений будут отработаны вопросы управления подразделениями в ходе ведения боевых действий". "При подготовке активно использовался опыт специальной военной операции, а именно: широкое применение беспилотных летательных аппаратов; тесное взаимодействие танковых и мотострелковых подразделений с подразделениями других видов войск", – подчеркнули в оборонном ведомстве Белоруссии.

В свою очередь, в начале августа премьер-министр Матеуш Моравецкий во время конференции в районе Сувалкского коридора предупредил, что находящиеся в Белоруссии военные из группы "Вагнер" представляют реальную угрозу для восточного фланга НАТО. "На территории Белоруссии насчитывается несколько тысяч вагнеровцев. Россия и Белоруссия проверяют реакцию наших союзников", – заявил глава правительства.

По мнению бывшего командующего Сухопутными войсками Польши генерала Вальдемара Скшипчака (Waldemar Skrzypczak), Россия и Белоруссия реализуют тактику запугивания, и "чем больше шума они поднимают у себя, тем больше у нас проблем".

Генерал Скшипчак: вагнеровцы ударят по Сувалкскому коридору? Не смешите меня

"Нужно понимать, что они на нас не нападут. У них нет шансов, и они это знают", заявил экс-командующий Сухопутными войсками в беседе с с польскими СМИ. По его мнению, Владимир Путин и Александр Лукашенко "играют на нервах наших политиков, чей эмоциональный фон сдержанным и спокойным не назовешь". "Они манипулируют нами, а мы танцуем под их дудку", – сказал генерал, подчеркнув, что лидеры России и Белоруссии "раскручивают в Польше спираль страха". "То, что сейчас происходит, это какой-то цирк. Что, сто вагнеровцев нападут на Сувалкский коридор? Не смешите меня", – оценил ситуацию генерал.

Отставной военный выразил удивление "безумием и паникой", звучащими в выступлениях представителей польского правительства. "Для чего нам НАТО? Неужели наши политики потеряли веру в альянс?", – спросил он, заметив, что "на нас не надо нападать, нас достаточно напугать".

По мнению генерала, правительство должно успокаивать поляков и охлаждать эмоции, а оно делает все наоборот. "Если они видят, что на нас наступает сотня вагнеровцев, не обязательно пугать нас ядерной бомбой", – считает Вальдемар Скшипчак.